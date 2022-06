Activista acusa acciones arbitrarias de Agua de Puebla en perjuicio económico de usuarios

María de Jesús Herrera, Marichuy, acudió al banco para solicitar un préstamo, pero le negaron la oportunidad de hacerlo, ya que estaba en el buró de crédito; Agua de Puebla la había ingresado sin su conocimiento.

El retraso en la entrega de medicamentos oncológicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la obligó a costear el tratamiento de su hermano, pero no pudo realizar dicha tarea.

Este es uno de los casos documentados por el activista Omar Jiménez Castro, quien denunció, en rueda de prensa, que Agua de Puebla no notifica a los usuarios sobre sus estados de cuenta, lo que genera adeudos que van de los 15 mil pesos y superan los 70 mil pesos.

Además, calificó como arbitrariedad que sean inscritos en el buró de crédito. Esto atenta contra su estabilidad económica y los deja en estado de indefensión, por lo que acompañará a María Herrera a interponer un amparo en contra de los pagos que se le exigen.

Entre lágrimas, Marichuy relató que, encontrar al responsable de la negativa ante el banco, “fue un viacrucis”. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tampoco la ayudó a resolver la duda. Fue hasta hace una semana que se enteró que la empresa Agua de Puebla la denunció por una deuda de más de 18 mil pesos.

Señaló que en la colonia Plan de Ayala, al sur de la ciudad de Puebla, se reportan cortes de agua constantes, y que las notificaciones por parte de la empresa no son entregadas en sus buzones.

“Yo no tenía deudas, no supe por qué no me podían prestar. Esa es la injusticia, que nos cierran las puertas y no tenemos a donde recurrir y el tratamiento de mi hermano no puede esperar. No solo soy yo, somos muchas las personas en esta situación. Nosotros no somos delincuentes”

María de Jesús Herrera