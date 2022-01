Actualizan lista de especies de luciérnagas de México

Uno de los insectos que ha llamado la atención entre los mexicanos en años recientes, han sido las luciérnagas, gracias a la promoción que han recibido los más de 50 santuarios dedicados a estas y que fomentan el turismo ecológico.

Aunque su población se ha visto afectada por diversos factores, como la contaminación lumínica, el cambio climático y la pérdida de hábitat, lo cierto es que aún no se sabe lo suficiente sobre su verdadera naturaleza. Para ello, un equipo de investigadores, liderados por la doctora Cisteil Xinum Pérez Hernández, quien forma parte de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se propusieron poner al día la lista definitiva de especies de esta clase de insectos que habitan en nuestro país.

¿Qué tipo de insecto son las luciérnagas?

Forman una gran familia de escarabajos (coleópteros), conocida como Lampyridae. Puede sorprender que a esta pertenecen más de 2,400 especies en todo el mundo, de las cuales se estima que aproximadamente el 10% de las mismas se encuentran en nuestro país.

¿En qué partes de México existen?

La investigación, publicada este mes por la revista científica Zootaxa, detalla que Veracruz y Oaxaca son los estados más ricos en cuanto a géneros y especies de lampíridos, mientras que Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas, tienen solo uno o ninguna especie registrada.

En general, en el Eje Neovolcánico, que atraviesa el país transversalmente de costa a costa, que abarca la cuenca de Veracruz y la llamada cuenca del Balsas, que comprende parte de los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, México, Michoacán, Guerrero, Jalisco, una pequeña parte de la Ciudad de México, así como la totalidad del estado de Morelos, es donde se albergan la mayor riqueza de especies, muchas de estas endémicas.

¿Cuántas especies de luciérnagas podemos encontrar en el país?

De acuerdo con la información que recopiló el equipo de la doctora Cisteli Pérez, a partir de bases de datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), así como de otras compilaciones recabadas por el doctor Santiago Zaragoza, quien es coautor de la investigación publicada, ahora se sabe oficialmente que en México habitan 232 especies de lampíridos. De estas especies, se observó que al menos 152 (65.5%) son exclusivas del territorio mexicano, mientras que 21 también se encuentran distribuidas en E.E.U.U. y Canadá, y otras 59 en otros países de Centro y Sudamérica.

¿Cuál es la especie más numerosa?

Dentro de la clasificación taxonómica que se realizó, encontramos a la subfamilia Lampyrinae, en la cual existe la tribu Photinini, que agrupa 150 especies (64.7%), la mayor riqueza de lampíridos registrada en México. De estas, 127 pertenecen a un solo género, Photinus.

“Hay una especie en particular”, aclara en entrevista para El Ciudadano la doctora Cisteli Pérez, cuyas hembras son consideradas como “hembras fatales”. Estas imitan las señales luminosas de otras especies, lo que atrae a los machos, los cuales creen que es una de las hembras con las que pueden aparearse. Pero no, al llegar la hembra esta se los come; esto lo hacen para poder obtener algunas sustancias que no pueden producir y se las ponen a sus huevos. Debido a esta capacidad que tienen podría explicarse por qué son tan abundantes y las podemos encontrar prácticamente en todo el país. El único detalle es que todavía no sabemos si se trata de una sola especie o son varias. Se trata de la especie Photuris pennsylvanicus o Photuris versicolor, todavía no se sabe con certeza, se están estudiando en grupos científicos colaborativos.

¿Cómo realizaron el estudio?

El trabajo no fue sencillo, llegó a tomar tres años para completarse. La doctora Cisteil Pérez explicó que fue a invitación expresa del doctor Santiago, quien expresó la intención de reunir compilaciones de especies con las que llevaba varios años trabajando, pero no había tenido oportunidad de publicarlas.

“Cuando estaba por terminar el doctorado, personal de CONABIO nos invitó a colaborar con ellos para hacer las bases de datos con las listas actualizadas de los nombres de todas estas especies y otros grupos”, explica la doctora. “Ya tenía de antemano algo de información compilada por mi cuenta y poco a poco fuimos desarrollando el análisis. Esto fue en 2018 y nos tomó poco más de año y medio reunir todo lo existente. Aunque a partir de esa información se generó la publicación, fue necesario recopilar más datos para determinar en qué regiones de México habitaban las especies y cómo estaban distribuidas a nivel estatal, para luego incorporar la información sobre cuántas especies están compartidas con Estados Unidos y Canadá y posteriormente cuáles se comparten con Centroamérica, hasta que la lista quedó lo más completa posible. Después de enviar el artículo a la revista, el proceso de revisión por los editores tardó un año más”.

El estudio Updated checklist of the fireflies (Coleoptera: Lampyridae) of Mexico, publicado por la revista Zootaxa, es el inventario más completo y actualizado de la fauna mexicana de Lampyridae en décadas, el cual servirá de base para un análisis más amplio de esta familia en el país.

“Con base en el alto nivel de endemismo de las luciérnagas documentadas en México”, se concluyen en el artículo, “así como la gran adaptabilidad de las luciérnagas en hábitats y periodos estacionales, esperamos encontrar nuevas especies en regiones poco exploradas y localidades con alta heterogeneidad ambiental”.

Colaboraron el doctor Santiago Caballero, investigador curador de la sección de coleópteros en la colección nacional de insectos del Instituto de Biología de la UNAM, y el doctor Alberto Romo Galicia, de la CONABIO.

Ilustración: Iván Rojas

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com