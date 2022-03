Acusa AMLO a EU de financiar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Por Claudia Guerrero/Agencia Reforma/Redacción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó nuevamente a Estados Unidos de injerencista por financiar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario federal acusó que el país vecino es cómplice de la corrupción al financiar a organizaciones que considera opositoras a su gobierno.

La política estadounidense, acusó el tabasqueño, es anacrónica y ofensiva.

El presidente subrayó que su Administración no destina dinero para apoyar a republicanos o demócratas en el país vecino, que actúa en contra del derecho internacional.

En Jefe del Ejecutivo calificó a MCCI de una organización política, conservadora, que tiene como único propósito atacar a su gobierno con mentiras.

En mayo de 2021, México presentó una nota diplomática ante la Embajada de Estados Unidos en protesta porque MCCI, fundada por Claudio X. González, ha recibido apoyos estadounidenses, lo que el Mandatario considera injerencista por tratarse de supuestos opositores a su Gobierno.

López Obrador insistió en cuestionar el financiamiento estadounidense a organizaciones civiles.

«¿Qué los de las agencias de Estados Unidos no lo saben? ¿Qué no se sabe qué es lo que hace Claudio X. (González) y la señora (Maria Amparo) Casar? Es de dominio público, bueno, es cosa de ir a una hemeroteca o en la computadora, namás picarle»

El tabasqueño reiteró que su proceso de desafuero en el mismo año.

«¿Qué eso no lo saben en Estados Unidos, no lo sabe el Departamento de Estado, no lo sabe la CIA, no lo saben las otras agencias? ¿Y creen que esa asociación es para combatir la corrupción? Si no fuese un asunto tan serio sería de risa»