Clasifica Seguridad federal hechos en Michoacán como multiejecución, no fusilamiento

Por Agencia Reforma/Redacción El Ciudadano México

El gobierno federal admitió que el hecho ocurrido en San José de Gracia, Michoacán, se trató de una multiejecución y no fusilamiento, ya que no hubo una acción sincronizada.

«Este es el lugar donde estaban colocada las personas, estos son los indicios de algunos impactos de arma de fuego, no se puede apreciar que haya habido una sola línea; es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento»

«Sino que al estar los sicarios, al haber fuego, empezaron a disparar, pero no hubo digamos una acción sincronizada para cometer este ilícito»

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, Mejía Berdeja relató que el móvil apunta a una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada, relacionados con la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los involucrados, quienes tenían diferencias de carácter personal y familiar, fueron Alejando -alias «El Pelón«- y Abel -alias «El Toro» o «El Viejón»-. Ambos pertenecieron a Los Templarios y luego al CJNG.

De acuerdo con Mejía Berdeja, los hechos se suscitaron a las 16:00 horas durante la realización de un funeral.

«Alejandro llega a al 15:30 horas al sepelio y a los 15 minutos se presenta el grupo y a las 4 de la tarde fueron los eventos. Se celebraba el funeral, hay dos testimonios de detonaciones de armas de fuego, enfrentamiento a balazos entre grupos criminales y que no pueden decir cuántas personas fallecidas. Pero sí refieren que luego de la refriega llegaron las camionetas con máquinas para lavar los sucesos»

Alejandro «El Pelón» llegó al funeral con 15 sicarios que lo resguardaban y su familia le reclamó que por qué había acudido, pues desde diciembre de 2021 Abel «El Viejón» lo había mandado a amenazar por la muerte de uno de sus hermanos. Sin embargo, Alejandro refirió que tenía permiso para presentarse en el velorio.

A los pocos minutos, según el subsecretario de Seguridad, llegaron al lugar otras camionetas con sicarios comandados por Abel «El Viejón», quienes sometieron a los acompañantes de Alejandro.

«La declaración ministerial señala que Alejandro estaba haciendo llamadas, se comenta que para decir que el grupo de Abel se retirara del lugar; no obstante, no hay respuesta y se acerca al otro grupo, pidiendo que no accionen contra terceros y tratando de disuadir»