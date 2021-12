Acusa Lopez-Gatell a senadores de querer quitar prohibición a cigarro electrónico

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas se ha agilizado la distribución de medicamentos y material de curación en todo el país, contribuyendo a que no exista desabasto de insumos. Además, se han sumado entidades a la logística para abastecer 5 mil 79 unidades de salud.

“Gracias a participación de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, la entrega de medicamentos y material de curación se ha agilizado para 32 entidades con total de 37 millones 425 mil 897 piezas de insumos”, dijo el funcionario de salud.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que hay una tendencia a la baja en los casos de coronavirus y se siguen desocupando las unidades covid. Sin embargo, la zona norte del país registra tendencia al alza en casos de covid-19.

Desde el regreso a clases presenciales y hasta el momento no se han detectado algún impacto negativo en la pandemia, incluso, hubo una tendencia a la baja en los casos en menores, anunció el subsecretario López-Gatell. Destacó que sólo 0.13 por ciento de las escuelas tuvieron alguna afectación, mientras que en las demás sólo fueron casos parciales.

También adelantó que, contrario a lo que se había establecido inicialmente, sí se requerirá un comprobante para la aplicación de la dosis de refuerzo contra covid-19, con el fin de facilitar los trámites. Llamó a imprimir su papeleta de vacunación para que sea más fácil el registro en los módulos de inmunización.

Ante el regreso a clases presenciales, Delfina Gómez, secretaria de Educación, informó que se abrieron 196 mil escuelas, regresaron más de 24 millones alumnos y un millón 217 mil docentes. Agradeció a los padres de familia por ayudar en el regreso a clases presenciales.

El canciller Marcelo Ebrard informó que México fue el primer país de América Latina en tener acceso a las vacunas, es el séptimo país a nivel mundial con más vacunas aplicadas y más de 80 millones de mexicanos están protegidos contra Covid-19. Para el próximo año ya entraremos a “una especie de normalidad en cuanto a las vacunas”, dice el canciller.

María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, ya es área natural protegida. De igual manera, señaló el decreto por el que se consideró a la Sierra de San Miguelito como área natural protegida. No se autorizarán centros de urbanización en este espacio, refierió. Destacó la protección de flora y fauna.

López Obrador señaló que no quiere que quede “ningún hueco” para el uso de cigarrillos electrónicos y el uso de otros instrumentos.

«Está demostrado que los cigarros electrónicos son malos para la salud y sobre todo afectan a los jóvenes. No puede ser que el lucro esté por encima de la salud» expresó el Presidente. “No queremos nada que dañe a la salud”, declaró.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, describió el uso de vapeadores, vapeadores sin nicotina y cigarrillos electrónicos, «son muy dañinos para la salud y deben ser prohibidos» delató intereses comerciales en la Ley General del Tabaco y señaló al senador perredista Juan Manuel Fócil de presentar reservas en contra de la ley, la cual fue impulsada por éste.

“Esta iniciativa aparece la palabra ‘excepto’ para excluir a cigarrillos electrónicos, para que no sean prohibidos y sólo se prohiben vapeadores. Dos inconvenientes: productos dañinos más allá de ser de tabaco son muy dañinos. El segundo es de tipo comercial, al prohibir vapeadores y no los cigarros electrónicos se establece discriminación que sería repudiada por asuntos comerciales, es un truco se pretende inducir litigio estratégico para que se quite prohibición”.

Hugo López-Gatell

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud