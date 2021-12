Acusación contra Del Río es una conjetura de la fiscalía, afirma su abogado

Jorge Reyes Peralta, abogado de José Manuel Del Río Virgen, aseguró que su cliente no es culpable del homicidio doloso que se le imputa y que, con pruebas, se va a «destruir la teoría del caso que tiene la fiscalía».

«José Manuel del Río no es responsable de la autoría intelectual del homicidio, eso nosotros lo vamos a probar y vamos a destruir la teoría del caso que tiene la fiscalía, que no se basa en ningún elemento de convicción».

Agregó que la acusación se basa en una conjetura de la fiscalía, porque su cliente supuestamente incidió en las candidaturas del municipio de Cazones de Herrera. Sin embargo, el abogado señaló que está probado que las atribuciones de Del Río Virgen no estaban relacionadas con la elección y decisión de las candidaturas, según estableció Movimiento Ciudadano.

La fiscalía presume que, tras la elección del candidato de Cazones y al notar que era una fórmula ganadora, José Manuel Del Río supuestamente «ordenó su asesinato y luego él incidió en el candidato que lo releva», detalló Reyes Peralta.

Sin embargo, «desde junio hay personas vinculadas a proceso por este crimen y que no deponen en contra de José Manuel Del Río. La fiscalía no tiene a los autores materiales y, en toda la carpeta de investigación, no existe un solo medio que nos lleve a sostener la teoría de la fiscalía».

El abogado señaló que el lunes a las 15:00 horas se tendrá la continuación de la audiencia inicial, donde serán ofertados los medios de prueba y se contestará la imputación que hace la fiscalía.

Al día siguiente, «el juez de control decidirá si vincula a proceso a José Manuel del Río. Si decide no vincularlo, desde luego queda sin efecto la prisión preventiva».

Jorge Reyes Peralta aseguró que se respetará la decisión que se dicte y contarán con recursos para apelar o acudir a la vía federal en amparo indirecto. «No descalificaremos al juez o a la fiscalía», dijo.

