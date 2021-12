AMLO pide claridad tras detención de José Manuel Del Río Virgen

El día de ayer en Veracruz el secretario técnico de la Jucopo del Senado, José Manuel Del Río Virgen fue acusado de homicidio, y ante las críticas de Ricardo Monreal al puntualizar ser un “abuso de poder” del estado, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expresó su respaldo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la ciudadanía por Navidad, deseando que los festejos sean «de felicidad, de armonía, de reconciliación y de amor, con todos nuestros seres queridos». Asimismo, hizo un llamado a perdonar, no odiar y a no perder la esperanza.

«Va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias y en estos tiempos podemos reconciliarnos, eso es lo que yo deseo, mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimiento y que no perdamos nunca la esperanza, en vivir, salir adelante. Que no haya frustraciones, todo tiene remedio en la vida, todo y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, nadie está solo y mucho menos en familia, siempre nos queremos. Pues felicidades!», dijo.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República Mexicana