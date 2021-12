Ciudadanos impugnan al INE aplazo de revocación de mandato

El colectivo poblano 200 Libres impugnó, este miércoles, la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) que pospone de manera indefinida, por falta de recursos, el ejercicio de revocación de mandato.

Ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ciudadanos sostuvieron que la medida frena la consulta popular y violenta la Constitución.

El recurso legal ciudadano se suma a la impugnación presentada en la Oficialía de partes del INE por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a la controversia constitucional impuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la decisión del instituto por poner en pausa el ejercicio democrático.

Alberto Peralta, Manuel Senderos, Francisco Baeza Vega, Luis Benavides Ilizaliturri, Arturo Romero y Javier Bracamonte Zardanetta, quienes conforman el colectivo 200 Libres, firmaron el recurso de apelación ante el TEPJF contra el acuerdo que fue aprobado el pasado 17 de diciembre por mayoría del Consejo General del INE.

“Nos están violentando derechos políticos de ciudadanos, nada menos que el derecho al voto. Somos ciudadanos que han decidido defender los principios más básicos de la ciudadanía”, sostuvo Alberto Peralta

Por su parte, el exregidor Francisco Baeza Vega consideró que los argumentos del INE para no realizar la consulta era una práctica dilatoria para evitar el histórico ejercicio de participación ciudadana, “es un agravio al propio ejercicio democrático”.

Asimismo, Manuel Senderos explicó que la impugnación ciudadana tuvo como móvil la participación en la construcción de un mejor país. “Queremos que instituciones cumplan con los mandatos constitucionales, debemos ejercer una ciudadanía conforme a ley”, aseguró.

AMLO sigue apostando a ciudadanos

Durante la mañanera del martes 21 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a hacer un llamado “al pueblo” para que la ciudadanía sea la que se haga cargo de la consulta popular que se tenía prevista para abril de 2022.

“La democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerla, es un mandato constitucional, pero si se negaran el INE, los ciudadanos podrían hacer la consulta”, contestó. Andrés Manuel López Obrador

En Palacio Nacional el mandatario remató “Si fuese un asunto de dinero, ellos mismo podrían convocar a la gente, a las autoridades. ¿Acaso no podrían ayudar los gobiernos municipales y estatales? ¿Las organizaciones civiles? ¿No puede haber voluntarios? Sin embargo, no es un asunto de dinero, ellos no quieren la democracia, o quieren democracia solo cuando les favorece y les ayuda”.

Insuficiencia de dinero

El INE decidió, el pasado viernes, aplazar la convocatoria de la consulta del 10 de abril, alegando falta de recursos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, argumentó una insuficiencia presupuestal debido al recorte por casi 5 mil millones de pesos para el Ejercicio de 2022.

Por lo anterior, con seis votos a favor y cinco en contra, los consejeros electorales aprobaron suspender de forma temporal la consulta popular hasta “que el instituto cuente con los recursos suficientes”.

