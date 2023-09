Acusan al Ayuntamiento de Puebla de querer eliminar Reglamento Municipal sin consulta

La regidora del Ayuntamiento de Puebla, perteneciente a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Elisa Molina Rivera, señaló que la Comuna, presidida por el edil Eduardo Rivera Pérez, busca eliminar el Código Reglamentario Municipal (Coremun), para crear nuevas reglas para la ciudadanía, sin antes consultarla.

Durante rueda de prensa, Elisa Molina dijo que es “alarmante” la decisión del alcalde panista, y de los regidores, ya que serán eliminados más de 2 mil 400 artículos del Coremun, que regulan temas de seguridad, movilidad, servicios públicos, permisos, protección animal, comercio, entre otros.

Explicó que el Ayuntamiento determinó esta decisión con la justificación de actualizar la ley en materia de los derechos humanos, no obstante, la Comisión de la Agenda 20-30, en la que ella es titular, no ha sido requerida para opinar sobre este tema.

“Esta comisión promueve los acuerdos a los que se llegaron en la ONU, donde se acordaron un grupo de objetivos mundiales urgentes, en búsqueda del bienestar y la justicia social para el año 2030” Elisa Molina Rivera

Regidora del Ayuntamiento de Puebla perteneciente a Morena

Asimismo, dijo a que quienes sólo han sido notificados sobre esto son los empresarios y la iglesia, ya que son los únicos a los que buscan “beneficiar”, dejando de lado a los ciudadanos, por lo que aseguró, que al final de todo se llevará a cabo una “pantomima”.

“Pasará sin duda, una pantomima, en la que probablemente realicen una consulta ciudadana con alguna pregunta cursi y engañosa, que no deje nada claro”

Informó que las reglas que se están llevando a cabo son a “puerta cerrada”, dejando fuera a los regidores de la oposición, a quienes no se les ha detallado sobre esta determinación, por lo que teme que esto se apruebe en Cabildo, ya que la mayoría de “sus regidores” votarán a favor.

Por tal motivo, invitó a los poblanos a hacer un frente en contra del Ayuntamiento de Puebla, que busca sólo “beneficiar a unos cuantos”.

Reprueban parquímetros en la ciudad

Asimismo, la regidora Elisa Molina descalificó que el Ayuntamiento de Puebla siga cobrando el programa de parquímetros, pese a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien invalidó el cobro del sistema, por no justificar el cobro de este servicio a los automovilistas.

La regidora morenista dijo que el Ayuntamiento buscará “subsanar” este punto para que pueda volver a ser aprobado en Cabildo, no obstante, señaló que no es la primera vez que hacen esto, ya que en diversas ocasiones han tenido que presentar más de una vez el mismo acuerdo ante el Congreso local, ya que en primera instancia, no lo desarrollan de manera eficaz.

“Por eso preocupa lo del Coremun, porque vamos a un proceso en el que seguramente, después estarán volviendo a pasar las cosas, no se está trabajando bien” lisa Molina Rivera

Regidora del Ayuntamiento de Puebla perteneciente a Morena

En el mismo evento, el diputado local de Morena, José Iván Herrera Gómez, dijo estar inconforme con la decisión del Ayuntamiento al no invalidar el funcionamiento de los parquímetros.

Expuso que en el Congreso de Puebla, en conjunto con los diputados morenistas: Carlos Alberto Evangelista, Angelica Cervantes, Daniela Mier y Yolanda Gámez han votado en contra de la ley de ingresos de la ciudad de Puebla en más de dos años, ya que han encontrado muchas irregularidades.

“Yo veía cosas inconstitucionales, como el cobro de copias que el mismo Ayuntamiento le debe brindar a los ciudadanos, el tema de parquímetros y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos está dando en parte, la razón” José Iván Herrera Gómez

Diputado local de Morena

Expuso que el responsable de las inconsistencias de la ley de ingresos es el Ayuntamiento, ya que el Congreso del Estado sólo se encarga de analizarla y en su caso, aprobarla, por lo que invitó a los diputados aliados a llevar a cabo un análisis meticuloso y no sólo «votar por votar».

Iván Herrera le pidió al Ayuntamiento, presidido por Eduardo Rivera, a dejar de “sangrar” a los poblanos con el sistema de estacionamiento rotativo, pues aseguró que lo único que se busca con el mismo, es recaudar dinero.

Foto: Agencia Enfoque

