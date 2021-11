Advierte General Motors con dejar México

Por Frida Andrade/ Agencia Reforma

De no existir un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables, es posible que General Motors tenga que buscar otros destinos de inversión para cumplir con sus metas de cero emisiones, destacó Francisco Garza, presidente y director general de la compañía en México, durante su participación en la 49 Convención nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

«Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero, cero, cero y desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión», afirmó.

Francisco Garza

Presidente y director general de General Motors en México