Agresiones en evento Morena no deberían ser parte de la 4T: Barbosa

Los altercados registrados el pasado 16 de julio, durante un evento de Morena, no deben verse como parte del movimiento que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

El pasado 16 de julio se convocó a un reunión para militantes de Morena, sin embargo, se registraron algunos altercados, e incluso el diputado Fernando Sánchez Sasia, afirmó que fue agredido verbal y físicamente.

Al respecto, el mandatario estatal, descartó que dicho evento fuera para promocionar la imagen de perfiles rumbo a las elecciones de 2024, por lo que negó que se tratará de un acto anticipado de campaña.

En torno a los altercados, Barbosa Huerta aseguró que no son comportamientos que deban caracterizar al movimiento de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador, o al partido Morena.

«La caracterización violenta de un grupo de personas no es la del Movimiento de Andrés Manuel López Obrador, ni del partido político Morena, no lo es. El desempeño de algunas personas que se han caracterizado con esta conducta a lo largo de su vida política no es la forma como se tiene que ver al movimiento»

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla