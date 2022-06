Agua de Puebla se niega a brindar servicio, afirma Frente de Colonos

El Frente de Colonos Urbanos Popular (FCUP) afirmó que Agua de Puebla, adscrita a Concesiones Integrales, se niega a dotar el servicio de agua a las colonias poblanas: 8 de Junio, Santa Lucía y La Joya.

En conferencia de prensa, el representante Alberto Hernández demandó que hasta el momento no se ha cumplido la petición sobre la creación de una red de agua potable.

Hernández acusó que Agua de Puebla se justifica, afirmando que hay escasez del vital líquido y que se tendría que realizar un estudio en la colonia 8 de junio, ubicada sobre la calle 16 de septiembre y el Periférico Ecológico.

“Una de las funcionarias nos dice que van a pedir que nos hagan un estudio porque ya no hay agua, que posiblemente no nos faciliten ese líquido vital, (…) yo creo que agua sí hay, en todo caso no tiene la estructura y capacidad para poder enlazar el líquido hacia las colonias”

Alberto Hernández

Representante del Frente de Colonos Urbanos Popular