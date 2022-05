Plantas tratadoras de Agua de Puebla, ineficientes con saneamiento en el Atoyac

Las plantas tratadoras de Agua de Puebla son ineficientes en el saneamiento del cauce del río Atoyac, a pesar de que se recaudan hasta 400 mil pesos al año para este fin, acusó René Sánchez Galindo, exsecretario de Gobernación municipal.

Durante el evento “Diálogos en defensa del Agua y los Recursos”, señaló que ninguna planta de tratamiento ha aprobado las 11 inspecciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde 2014.

Refirió que alrededor del 20 por ciento de lo que se recauda por los poblanos en el pago de este servicio, es destinado para el saneamiento del Atoyac, lo que representa entre 300 y 400 millones de pesos anualmente.

“La Ley de Aguas obliga a los usuarios que el agua que regresa a los ríos vaya tratada y no contaminada, pero se contrata un servicio y se le paga para que limpie el agua que regresa a los ríos”, explicó.

En este tenor, indicó que a través de el colectivo “Bienestar Social”, emitió una demanda en contra de Agua de Puebla y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap) por cobrar a los usuarios este recurso sin aplicarse correctamente.

Remunicipalización de agua podría impulsar el saneamiento

El exfuncionario municipal René Sánchez Galindo consideró que la remunicipalización del agua en la capital podría contribuir en el saneamiento del río Atoyac.

Explicó que esta medida evitaría el lucro que hoy en día realiza Agua de Puebla, adscrita a Concesiones Integrales, por limpiar el río, sin embargo, no descartó que pueda haber corrupción por parte del Ayuntamiento al ejecutar y cobrar por dicha obligación.

“Una empresa privada busca el lucro, permanentemente tiene la tentación de hacer lo que está haciendo, no prestar el servicio y tener ingresos económicos. En el sector público, sean municipios o estado, se garantiza que no tiene fines de lucro, corrupción si puede haber, pero no por lo menos no tiene el incentivo que si tiene el particular”, explicó.

Foto: Agencia Enfoque

