Agua, recurso vital ausente por una década en Cerro del Márquez

Por David Celestino y Jesús Arróniz

Desde hace 10 años, en la colonia Cerro del Márquez no hay abasto suficiente del servicio de agua o no tienen acceso. Raciel Flores Quijano, académico de la Facultad de Química de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), advirtió que el servicio de agua potable y alcantarillado podría tener un encarecimiento en la próxima década.

Actualmente, una docena de vecinos del norte de la capital de Puebla, mantiene una huelga de pagos en contra de la empresa “Agua de Puebla para Todos”, por las carencias del servicio.

Alma González Santiago, habitante de Cerro del Márquez, señaló a El Ciudadano México que “cuando caía” el vital líquido era sólo durante dos horas, una vez cada dos meses. Ahora prefieren pagar pipas de agua, que cuestan de 450 a 550 pesos.

¿Por qué vamos a pagar por algo que no llega?, reprochó la mujer, al justificar que la empresa denominada Concesiones Integrales no atendió sus quejas cuando estaba al corriente de pagos y “mucho menos ahora que tiene un adeudo desde 2013”.

“No se me hace justo es que les decimos que vengan a ver el agua, que algunos de plano no les caen, que de seguro están tapada la tubería que vengan a checar y no van a llegar”