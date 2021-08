Alcalde de Tuzamapan debe pagar salario justo a regidora indígena

Por Gabriel Díaz

Un par de denuncias por presuntos actos de violencia política de género, entre otros asuntos, fueron resueltas por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

Una de las resoluciones es referente a una regidora del municipio de Tuzamapan y otra sobre la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

La primera queja, registrada en el expediente TEEP-JDC-132/2021, fue interpuesta por la regidora indígena de Tuzamapan, Georgina Jorge Alvarado, en contra de Omar Arteaga Ortigoza, edil y tesorero de ese municipio.

De acuerdo con la regidora, el edil ha cometido omisión y pagos inequitativos en sus remuneraciones, aguinaldo, vacaciones y dietas por el cargo que desempeña, lo cual constituye violencia política de género.

También puedes leer: IEE decidirá nulidad de comicios en San Pedro Yeloixtlahuaca

Jorge Alvarado expresó que recibe un pago de 4 mil pesos por ser regidora, cuando el resto del Cabildo percibe 14 mil pesos.

Además de que el presidente municipal le encarga “únicamente la realización de trabajos secretariales, ajenos al cargo público de regidora”.

Asimismo, denunció que no se le ha otorgado un lugar físico ni los insumos necesarios para ejercer el cargo de regidora.

#CumunicadoTEEP | En Sesión Pública por videoconferencia, resuelve ocho Incidentes, nueve Recursos de Inconformidad y cuatro Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía.



👉🏻 https://t.co/vH7tVO8lcx

🎥 https://t.co/vH7tVO8lcx#JusticiaAbierta pic.twitter.com/JMWURCToks — TEEP (@trielecpue) August 19, 2021

Lo anterior deriva desde 2018, cuando Georgina fue electa regidora, no fue llamada rendir protesta como tal y no se le reconoció en dicho cargo.

Al resolver el asunto, el TEEP declaró fundados los agravios en contra de la regidora por lo que el Ayuntamiento deberá subsanar los salarios vencidos.

Sin medidas cautelares a favor de Rivera Vivanco

El TEEP declaró improcedente la declaratoria de medidas cautelares a favor de la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, por expresiones del regidor de Morena, Roberto Eli Esponda Islas.

La denuncia, instaurada en el expediente TEEP-JDC-147/2021, fue promovida por la edil suplente, Argelia Arriaga García, cuando ostentaba este cargo.

Dicha queja se derivó del diálogo que se sostuvo en la sesión ordinaria de Cabildo del 16 de julio de 2019 entre Rivera Vivanco y los regidores, por temas del presupuesto municipal.

Te puede interesar: Decide Morena exculpar a Claudia Rivera por anomalías electorales

Durante el intercambio de ideas, según Arriaga García, el regidor Esponda realizó expresiones que podrían constituirse como agresiones verbales hacia Rivera Vivanco.

En consecuencia, se solicitó la aplicación de medidas cautelares.

No obstante, el TEEP declaró infundados los agravios analizados, al resolver que los dichos del regidor fueron “en torno a la administración en plural y no en lo individual”; es decir, no hacia la presidenta.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín