Exlíder sindical acusa a presidenta de San Pedro Cholula de amenazas tras destitución

Maribel Jiménez Hernández, exsecretaria general del sindicato “Luis Cabrera” del Ayuntamiento de San Pedro Cholula acusó a la presidenta municipal, Paola Angón Silva de querer desaparecer dicha organización sindical.

Jiménez Hernández señaló que desde su destitución el pasado 24 de junio como secretaria general del sindicato, ella y algunos de sus compañeros han recibido amenazas e intimidaciones por parte de la presidenta municipal, Paola Angón Silva.

Afirmó que ha buscado un diálogo con la alcaldesa, sin embargo, Angón Silva se ha negado a reunirse con ella, por lo que argumentó que teme por la seguridad de ella, de su familia y de sus compañeros, pues agregó que la edil se ha dedicado a agredir a los trabajadores agremiados.

Aseguró que su destitución como secretaria general del sindicato carece de legalidad, debido a que supuestamente la presidenta municipal instauró un comité ejecutivo alternativo para removerla del cargo.

Añadió que esta acción emprendida por la autoridad sindical fue en complicidad de Leobardo Soto Martínez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla, esto, con la presunta intención de desaparecer el sindicato “Luis Cabrera”.

“Sabemos que hubo reuniones a puerta cerrada en donde se presentó la presidenta Paola Angón y el secretario estatal de la CTM, esto no puede ser posible, no sabemos a qué acuerdos hayan llegado”

Al respecto, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla, Leobardo Soto Martínez, respondió a las acusaciones realizadas por Maribel Jiménez Hernández.

Soto Martínez aseguró que ella fue destituida en una asamblea constituida legalmente por un grupo de trabajadores que ya no la querían al frente del sindicato “Luis Cabrera”.

A su vez, negó que existan amenazas en contra de la exdirigente sindical, pues argumentó que la CTM es “totalmente ajeno” al sindicato “Luis Cabrera”, al tiempo que afirmó que esta aclaración es importante por sí le llega a pasar algo a Jiménez Hernández.

“Es totalmente falso, nosotros no hemos hecho ninguna amenaza, y no la haremos; nosotros hemos emprendido una campaña importante de diálogo con todos los trabajadores, es importante que hagamos estas aclaraciones y lo podamos desmentir, no vaya ser la de malas, les pase algo y al rato nos estén acusando de cosas que somos totalmente ajenas”