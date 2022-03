Alejandro Gertz Manero se defiende; está ante una «verdadera extorsión mediática»

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que está ante una «verdadera extorsión mediática criminal«, que busca descalificarlo para que no tenga autoridad moral para cumplir con sus labores, luego de que se filtraron audios en los que habla sobre el caso de la muerte de su hermano, Federico, que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Gertz Manero dijo: «yo creo que estamos en una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos, a los que estamos investigando y que hemos logrado procesar y mantenerlos en la cárcel».

Hace unos días se dieron a conocer los audios en los que supuestamente el Fiscal Alejandro Gertz discutía el proyecto de resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, sobre la muerte de su hermano Federico Gertz Manero.

Los audios del Fiscal Gertz Manero

En dicho proyecto se contemplan dos amparos concedidos a Laura Morán y a su hija Alejandra Cuevas, esposa e hija, respectivamente, de Federico Gertz, acusadas de homicidio por omisión en agravio de Gertz.

En la filtración de los audios se escucha a Alejandro Gertz Manero entablar una coversación telefónica con el Fiscal Especializado de Control Competencial, Juan Ramos López.

Al principio del audio se escucha decir a Gertz Manero «Ya me mandaron el proyecto de Pérez Dayán«.

Posteriormente, el Fiscal General de la República lee lo que plantea el proyecto de resolución y menciona que «Le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte [a su cuñada Laura Morán], no le puso ningún tipo de protección a la víctima».



Luego, con un tono de enfado, Gertz Manero menciona: «Es ridículo, por ejemplo, no dice que la propia pend… ésta que está en la cárcel, en auto dijo que ella hacía lo que dice que no hacía«.

El fiscal hizo hincapié en que el ministro se comprometió a proteger a la víctima, pero en el proyecto no lo hace.

«Después de hacer toda esa descalificación muy cabrona, muy cobarde, dice, ‘yo me lavo las manos, yo ya te desprestigié y ahora que se chinguen ellos porque ya estamos todos de acuerdo‘», se escucha decir a Gertz Manero en uno de los audios.

Falso, que utilice mi cargo en caso de mi hermano: Gertz

Al respecto de los audios, esta mañana el fiscal Gertz confirmó que él sí estaba hablando con una persona de su confianza, con Juan Ramos, «pero ahí está la clave de este asunto, de esta extorsión», pues dicen que «ahí están dos funcionarios que están presionando a un ministro y está usando su cargo para sacar una ventaja a favor de ellos en una situación personal. Esto es total absolutamente falso».

El fiscal asegura que en su carácter personal es que ha llevado la defensa de su hermano.»¿Por qué es falso? Porque desde el año pasado yo solicité a la Corte la atracción de un proceso del orden común,que nunca ha pasado por la Fiscalía (FGR). Este caso específico nunca ha sido tramitado de ninguna forma el proceso penal, porque no le corresponde a la FGR y no tiene nada que ver, es la de la Ciudad de México a la que le corresponde».

Tras la filtración de los audios, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y los grupos parlamentarios confirmaron el acuerdo para llamar a comparecer ante senadores al fiscal general de la República para que responda a los cuestionamientos sobre su gestión y en especial respecto a las llamadas que fueron difundidas en redes sociales y en las que habla sobre el caso de la demanda de amparo de su excuñada Alejandra Cuevas, a quien acusa de asesinar a su hermano Federico Gertz Manero.

El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, informó la idea es que el fiscal comparezca ante la Jucopo y la comisión de Justicia del Senado la próxima semana, posiblemente miércoles 16 o jueves 17 de marzo.

Ante esto, el fiscal aseguró que acudirá con «mucho gusto» ante el Senado.

