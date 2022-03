Alto a la discriminación, reclamo de personas trans a sociedad poblana

En 2020, sólo el 0.4 por ciento de la población en México se identificaron como personas trans (transexual, transgénero o trasvesti), según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci), publicada en agosto de 2021.

A pesar de estas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), miembros de la comunidad trans en el estado de Puebla afirman representar un porcentaje mayor de la sociedad.

Dentro de este sector de la población, se encuentran, Michelle Rodríguez, y Ángel Alonso Serrano, quienes este 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, piden a la sociedad poblana más respeto, empatía e inclusión, así como un alto a la discriminación.

A pesar de que la mayor parte de la población trans corresponde a mujeres transgénero, también en Puebla hay hombres transgénero, es el caso de Ángel Alonso Serrano de 20 años de edad.

Ángel, es un chico trans, quien desde muy joven comenzó con su proceso de transición de mujer a hombre cuando tenía cerca de 15 años de edad.

“Fue como a los 15 años cuando empecé con mi transición porque yo ya no quería estar reprimido en el aspecto de lo que en verdad quiero ser y del cómo me siento, entonces decidí por voluntad propia empezar con el proceso, y continuar a pesar de lo que me dijeron los demás”