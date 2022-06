Amenaza Ayuntamiento con clausuras a inconformes con parquímetros de El Carmen

Los vecinos y locatarios en contra del cobro de parquímetros en la colonia El Carmen, del Centro Histórico de Puebla, acusaron que el Ayuntamiento los amenazó con clausuras si mantienen las protestas contra el nuevo impuesto.

Tras la reunión entre los afectados y la Comuna, los colonos desmintieron que tuvieran algún acuerdo con la autoridad, por lo que rechazaron quitar las lonas que mantienen fuera de sus inmuebles, pese a la petición expresa del municipio.

En entrevista con este medio, los locatarios -quienes pidieron el anonimato por temor a represalias- señalaron que el Ayuntamiento no aceptó cambios en el horario o cobro de parquímetros, mientras que aún no ha dado permiso para estacionarse en la vía pública, a quienes no tienen cochera.

Señalaron que la reunión fue «para convencerlos», pues consideraron que no hubo apertura por parte de los funcionarios, en cambio, señalaron que fueron «impositivos».

Condiciones de la Comuna

A decir de los denunciantes, fueron emplazados para retirar las pancartas que rezan «Eduardo Rivera, no a los parquímetros», como parte de las condiciones del Ayuntamiento para gestionar algún acuerdo.

Supuestamente, hubo amagos para los locatarios que se sumen a la colocación de lonas, pues el restaurante El Greco, en la calle 15 Oriente, retiró el letrero tras amenazas de clausura.

«Incluso, El Greco puso y se la hicieron quitar. También nos hicieron entender que escuelas, a lo mejor, o cosas que se unieran, las iban a clausurar, porque eso quiere decir que no cuentan con estacionamiento, que es uno de requerimiento a escuelas y bares. Entonces algunos lo van a hacer porque están intimidando a muchos» Denunciantes

Mantendrán protesta

Los locatarios y vecinos señalaron que no cederán en sus protestas contra el proyecto, pues en la reunión no hubo acuerdos por escrito, «solo palabras al aire», reprocharon.

Por lo tanto, no retirarán las pancartas con las que se oponen a la «privatización» de la vía pública, además de que no descartaron realizar marchas para ser escuchados por la autoridad.

El pasado jueves, la Comuna difundió el primer acercamiento con los afectados desde que iniciaron las protestas, hace dos semanas, el cual calificó como un encuentro «positivo», en palabras del gerente del Ayuntamiento, Adán Domínguez Sánchez.

