Aumentan protestas contra parquímetros en El Carmen y policía municipal los amenaza

Un grupo de vecinos y locatarios de la colonia El Carmen, al sur del Centro Histórico de Puebla, acusaron que el Ayuntamiento de Puebla envió a elementos de la policía municipal para acosarlos, por manifestarse en contra de la instalación de parquímetros.

Acusaron que desde el pasado viernes, cuando realizaron un mitin para manifestar su inconformidad con el nuevo cobro, han sido «perseguidos» a sus domicilios particulares y locales.

Afirmaron que después de colocar lonas con la leyenda «Eduardo Rivera, no a los parquímetros» comenzaron a ser «vigilados» por los elementos de seguridad municipal; incluso, los fotografiaron.

Insisten en la persecusión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por tal, temen una agresión física por parte de los policías.

«Hasta da miedo hablar, por qué vienen, pero no sabemos si el día de mañana nos van a venir a atacar, nos van a venir a hacer algo a nuestros locales»

Los colonos de El Carmen reprocharon a la Comuna, encabezada por Eduardo Rivera Pérez, no tomarlos en cuenta para el programa de «Estacionamiento seguro», pues acusan que afectará sus negocios y viviendas.

Las mujeres denunciaron la inseguridad que persiste en la zona, por lo que temen algún crimen en su contra por viajar en el transporte público, pues acuden a su centro de trabajo desde la periferia de la ciudad.

Otra de las afectadas señaló que su madre, mayor de 80 años de edad, recibe visitas de médicos y ambulancias constantemente, por lo que calificó el límite de hora y espacio de los parquímetros como «incongruente».

«Llevo 58 años viviendo aquí, mi madre tiene 80 años y no tiene cochera, no se pusieron a considerar que la vienen a visitar médicos, ambulancias y tienen siete hijos.¿Qué pasa cuando la vienen a visitar? No pueden quedarse más de cuatro horas, es injusto»