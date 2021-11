AMLO afirma que elección de líder sindical de Pemex será democrática

La conferencia del día de hoy, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con Luisa María, secretaria de Trabajo, dieron a conocer el proceso electoral en el sindicato de petroleros.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, anunció que el proceso de elección del secretario general se dio a conocer desde el 1 de mayo. Todas las organizaciones están obligadas a realizar elecciones, a partir de una forma pacífica en donde se cumpla la democracia.

El proceso se realizará a partir de un voto electrónico y participaran 89 mil trabajadores. Para el desarrollo de esta plataforma de voto estuvo a cargo la Secretaría de Trabajo, en dichas elecciones estarán involucrados 400 servidores públicos y en seis días se emitirá la convocatoria.

Esta jornada electoral iniciará del 7 al 17 de diciembre para el registro de los votantes, después de estas fechas vendrá un periodo vacacional de un mes, y se retomarán las diligencias para las elecciones el 17 de enero del próximo año; del 17 al 19 será el registro de las candidatos; posteriormente el 20 al 29 de enero se llevarán a cabo las campañas electorales.

Será un labor electoral y la jornada se realizará el 31 de enero, y ese mismo día se darán a conocer los resultados electorales, teniendo así en total un proceso de 27 días sin contar con el periodo vacacional.

«La convocatoria ha sido emitida desde el 6 de noviembre, ésta debe de establecer una amplia participación sin ningún tipo de limitaciones indebidas, todas estas disposiciones garantizan la no intromisión de terceros, incluido en ello la empresa. La votación del personal tiene un periodo suficiente de registro de votantes y candidatos con condiciones de transparencia y accesibilidad; en dicho proceso se ha previsto la participación del personal de plataformas y embarcaciones que por cuestiones de seguridad no pueden acceder a la plataforma el día de la elección»

Cabe destacar que todos los trabajadores o trabajadoras que quieran participar podrán hacerlo, siempre y cuando cumplan como lo establecen los estatutos del sindicato, con dos requisitos; el primero es ser socio activo del sindicato y pertenecer al sindicato al cual se registran.

El segundo requisito es tener una antigüedad mínima de 10 años; una vez que concluya este registro se va a publicar quiénes son los candidatos y se va a dar un periodo para resolver cualquier tipo de aclaraciones, este tiempo es importantísimo para garantizar que no exista alguna persona que queriendo participar y cumpliendo con los requisitos sea excluida de participar la campaña electoral, se va a realizar del 20 al 29 de enero, esta jornada electoral también llevará el acompañamiento por parte de la autoridad laboral.

El centro laboral y la Secretaría del Trabajo supervisarán este proceso adelante y posterior a la jornada electoral, se publicarán los resultados en la página oficial de internet del sindicato, y en todos los lugares previamente definidos se va a entregar la constancia al secretario o secretaría general que obtenga la mayoría de votos.

Se publicará un informe respecto a los resultados obtenidos en esta plataforma digital, que permita conocer el número de votantes y cuál fue la participación de los trabajadores en las diferentes regiones del país.

Arturo Pavón corresponsal de «Chapucero Network» preguntó al mandatario acerca de su opinión de la empresa Iberdrola, y cuáles eran las medidas precautorias que darían a otros gobiernos para no caer en contratos leoninos y fraudes.

Luego que el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), determinó que no puede opinar ni informar sobre la consulta de revocación de mandato o la continuidad de su gestión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí puede hablar sobre el ejercicio.

En conferencia matutina, el Mandatario federal pidió nuevamente a la población que participe en la consulta, incluso a aquellos que están en su contra.

«Llamo a todos, a los que están en contra de nosotros, a que voten en contra porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho y lo estamos ejerciendo de manera pacífica, no hay otro sistema más eficaz que el sistema democrático, está aprobado que es lo mejor para enfrentar controversias para decidir sobre conflictos lo mejor es acudir al pueblo que es el soberano, es el que manda»

«Entonces, si no se está de acuerdo, pues hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a la autoridad, el pueblo pone, el pueblo quita. Es totalmente antidemocrático decir no voy a participar, a nosotros nos tocó enfrentar el no voto durante mucho tiempo, los que se sentían radicales llamaban a no votar y con esto, le hicieron siempre el juego a la derecha».

