Aumentarán las participaciones federales para 2021, señala AMLO

Por Antonio Baranda/Agencia Reforma/Redacción



En conferencia de prensa matutino el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador informó sobre como se entregan las participaciones federales a los estados y municipios.

Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos, señaló que el gasto federalizado presenta un crecimiento del 4.7%; es decir, 100 mil millones adicionales respecto a lo que estaban recibiendo en el 2021 y se estima que para 2022 el crecimiento de este gasto federalizado tendrá un incremento a 6.7%.

«Ahorren, no deben de seguir las mala practicas de los anteriores gobiernos, como los gastos superfluos, la publicidad, viáticos, sueldos de aviadores, siguiendo esta linea se podrán recaudar más, la clave de todo es que no haya corrupción, sino hay corrupción el presupuesto rinde»

El mandatario nacional además señaló que todos los estados deben de realizar un máximo esfuerzo para generar su propio presupuesto, pues entre más ingreso propio generen podrán tener más independencia al hacer uso de este capital.

Las formas de recaudar su presupuesto se centran en el pago puntual de Predial, el agua, las nóminas, si no existe corrupción o condonaciones de pago en el predial los estados tendrán más recursos.

Juana Galindo Díaz del medio la «Chispa» preguntó al mandatario cómo es que se blindarían los gobiernos después de las situaciones que llevan en cada estado, refiriendo a la deuda que mantienen en cada entidad estatal; a su vez el mandatario nacional señaló que su gobierno no ha dejado de pagar sus nóminas, y que los pagos han sido puntuales.

Además, Galindo Díaz cuestionó cómo es que su gobierno dejará protegido a sus grandes proyectos y obras, como son el Tren Maya, La refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto de Tulum, si es que llegara de nuevo al poder un gobierno neoliberal, a lo cual AMLO respondió que todos estos proyectos han sido entregados a la Sedena y que siendo esto así se tratan de proyectos de seguridad nacional, estas obras estarán blindadas y todos los recursos obtenidos en sus utilidades serán destinados para pagar el 90% de pensiones de militares, retirados así un 10% para pensiones de burócratas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no instruyó a la FGR pedir encarcelamiento de Lozoya y que se debe castigar a ‘todos’ los implicados en el caso Odebrecht.

«Yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del Fiscal, imagínense dar órdenes al Fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho»

Ayer, un juez federal ordenó encarcelar a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en el Reclusorio Norte al estimar que existe un alto riesgo que pueda darse a la fuga por la alta penalidad de los delitos que se le imputan y contar con las redes familiares y los recursos económicos suficientes para hacerlo.

En la audiencia del miércoles, los fiscales federales Kristian Jiménez, Manuel Granados y María Luisa Zúñiga desde un principio atacaron las pretensiones de Lozoya para que la investigación complementaria de su proceso se ampliara 60 días.

Lo exhibieron porque nunca se acercó a ofrecer un resarcimiento de los daños en el proceso del caso Odebrecht y, cuando Lozoya les entregó en la audiencia las escrituras de dos inmuebles como garantía para reparar 7 millones 385 mil dólares, los fiscales rechazaron la oferta frente al juez federal Artemio Zúñiga Mendoza.

La FGR dijo con todas sus letras que Lozoya sólo había utilizado la negociación del criterio de oportunidad para dilatar el proceso y no ir a la cárcel.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal celebró que la FGR retomara el caso y exigió castigo a responsables.

El Presidente aseguró que la Fiscalía General de la República no simulará en este caso y que no habrá impunidad.

«Yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va actuar por consigna.

«Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, además es una gente íntegra y ya mayor y estoy seguro que va querer terminar el último tramo de su vida -que espero sea largo- con dignidad, eso es muy importante»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México