México compra refinería de Shell, EU autoriza venta a Pemex

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la aprobación de la compra de la refinería Deer Park, pues consideró que ésta es una muestra de que ambos países tienen una buena relación, así como como confianza y respeto mutuo.

Aclaró que fue el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos notificó el 21 de diciembre a las autoridades mexicanas de la autorización de la compra que se pactó desde mayo pasado.

La compra tuvo que pasar por un análisis sobre seguridad nacional debido a una ley en Estados Unidos que establece la investigación a fondo para evitar la entrada de inversores peligrosos para la seguridad del país.

Marcelo Ebrard. Foto: Especial.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que ayer el gobierno de Estados Unidos autorizó la compra de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, por parte de Pemex a la empresa Shell, lo que consideró un hecho histórico.

«Hay una muy buena noticia, ya autorizó el gobierno de Estados Unidos la compra de Pemex de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, a la empresa Shell. Es una compra que hace el gobierno de México de una refinería, es algo histórico y esto pasó por la autorización del gobierno de Estados Unidos y el día de ayer ya se aprobó la autorización y se va a informar. Es una muy buena noticia». Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República Mexicana

En mayo, Shell hizo público un acuerdo para vender a su socia Pemex su participación del 50% en la refinería de 302,800 barriles por día (bpd) Deer Park, en Texas, en las afueras de Houston, por aproximadamente 596 millones de dólares. La concreción del convenio se esperaba este mes, habían dicho las autoridades.

La compra de Deer Park por parte de Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, forma parte del plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la autosuficiencia en el consumo de los combustibles que requiere México.

Mentiras de la semana

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, desmintió la información sobre moches en la Comisión Reguladora de Energía. También rechazó información sobre compra de medicamentos en el IMSS.

Elizabeth García Vilchis. Foto: Especial.

«Esta sección ha logrado, aunque sea mínimamente, que se reduzcan las mentiras publicadas en los medios; ahora les cuesta más trabajo porque la gente está más avispada» declaró García Vilchis.

Compra Deer Park

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que la compra de la refinería Deer Park es «de la mayor relevancia», debido a que permitirá que los combustibles diésel turbosina sean propiedad del pueblo.

Director de Pemex. Foto: Especial.

El director de Pemex, informó que se prevé finalizar la compra de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, durante las primeras semanas del 2022, con la finalidad de «asegurar una transferencia de control exitosa».

Mencionó que ya se trabaja en asegurar que «todos los aspectos administrativos funcionen de manera adecuada» y en los próximos días, concluirán los actos corporativos y notificaciones para cerrar la operación. Asimismo, detalló que Hacienda, a través de la Tesorería, tiene reservados ya en este momento casi mil 200 millones de dólares para hacer la compra de la refinería.

Vacuna de refuerzo para maestros y personal de salud

Andrés Manuel López Obrador anunció que se decidió aplicar el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a maestros y personal de salud, tras concluir con la tercera dosis a adultos mayores. «Lo que puedo decir es que se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros, eso sí, ya para que el magisterio nacional lo sepa, nada más vamos a avanzar más en adultos mayores por razones obvias tenemos que seguir avanzando como se está haciendo en vacunas de refuerzo y personal de salud y maestros», informó. Reiteró que la vacunación contra SARS-CoV-2 está garantizada para estos tres sectores de la población.

AMLO. Foto: Especial.

Al ser cuestionado sobre la vacunación de niñas y niños, explicó que esto dependerá de la recomendación que hagan los especialistas de México, así como de lo que indique la Organización Mundial de la Salud y si se recomienda hacerlo, por lo que, en caso de que se llame a inmunizar a menores de edad, se hará.

Sobre Gertz

El Presidente aseguró que «no hay ninguna razón» para quitar del cargo al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. Afirmó que además no es algo que pueda realizarse legalmente y que él está satisfecho con su trabajo. «Es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal Gertz Manero, no hay ninguna razón, no podría hacerse legalmente y nosotros, el Presidente, titular del Ejecutivo está satisfecho con la labor del fiscal general, entonces es parte de las especulaciones de los rumores, la politiquería», afirmó.

Gas del Bienestar

Destacó Romero la rehabilitación de cilindros que quedan como nuevos. Otro gran beneficio, dijo el director de Pemex, es el poder calorífico, por lo que se tiene mayor durabilidad de hasta 35 días. “No solo es un tema de precio (..) por eso el éxito que ha tenido el programa”, mencionó.

El Presidente resaltó que usuarios del Gas Bienestar le han comentado que los cilindros duran más tiempo que los de otras marcas, pues aseguró que se busca garantizar que éstos estén realmente llenos. «Hablando con la gente, me dicen las señoras que les dura más el cilindro, es un dato. O sea que se está garantizando que los cilindros de 20, 30 kilos estén completamente llenos y que tienen más rendimiento, es un dato importante porque no sólo es el precio, sino que estén llenos y les dure más», afirmó.

Regalos para AMLO

López Obrador mencionó que hay mucha gente del pueblo “que nos manda bendiciones, recomendaciones, propuestas” y los que no nos ven con buenos ojos, se han portado muy bien. Exhibió los regalos que la gente le lleva a Palacio Nacional.

AMLO beisbolista. Foto: Segob.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com