AMLO condena campaña de Televisa contra Rocío Nahle

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó la campaña de Televisa contra Rocío Nahle, exsecretaria de Energía y actual candidata de Morena a gobernadora de Veracruz.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador criticó los reportajes que acusan a Nahle de presunta corrupción, señalando que a veces los medios de comunicación lanzan campañas porque no obtienen contratos de publicidad.

Aunque la pregunta inicial trataba sobre el ofrecimiento del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, de renunciar a su candidatura si el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xóchitl Gálvez, el mandatario mexicano desvió la respuesta hacia el caso de Nahle y Televisa.

Afirmó que los medios son libres, pero deben autorregularse y actuar con ética. «Nadie les va a quitar la concesión si tienen que autolimitarse, autorregularse, y tiene que haber un código de ética y pensar en informar con profesionalismo, no calumniar», subrayó.

El jefe del Ejecutivo Federal llamó a Emilio Azcárraga a revisar la información difundida y presentar pruebas si existen. El presidente defendió el proyecto de la refinería de Dos Bocas, calificándolo como un logro significativo, ya que es la primera refinería construida en México en 40 años.

López Obrador afirmó que la refinería, junto con la adquisición de Deer Park, permitirá satisfacer la demanda de gasolina en el país.

El presidente insistió en que los medios deben actuar con ética y respeto hacia la gente. Criticó la campaña en contra de Nahle, quien dirigió la refinería de Dos Bocas. «Me consta, no creo que me vayan a sancionar. Es una obra de la que me siento orgulloso, porque llevaba 40 años sin construirse una refinería en México para que se produzca gasolina nacional», afirmó.

AMLO reafirmó su compromiso con la transparencia y la ética en los medios de comunicación, reiterando que la información debe ser profesional y libre de calumnias.

