AMLO considera muy importante participar en consulta popular

En el marco de la Mañanera, Andrés Manuel López Obrador expresó su opinión sobre la consulta popular que se realizará el próximo domingo.

El presidente López Obrador consideró que es muy importante participar, “la gente siempre quiere ser tomada en cuenta, eso es muy importante”.

Pidió no adelantar vísperas porque la gente puede salir el próximo domingo a ejercer sus derechos; su pronóstico es que va a haber participación.

“La gente quiere la democracia y quiere la democracia participativa, no sólo la democracia representativa, no es que cada tres años vas a votar, cada seis años vas a votar; no, puede ser cada año o dos veces al año, si hay democracia participativa, porque se le está consultando al pueblo”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México