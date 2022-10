AMLO descarta sanciones por hackeo a la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la aplicación de sanciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el hackeo donde fueron extraídos miles de documentos.

En la conferencia matutina, el presidente de México informó que un grupo de hackers realizó un ataque cibernético a la Sedena.

Extraen archivos… son gente muy especializada, no cualquiera… No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética… Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que manejan desde el extranjero, que no es de México”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México