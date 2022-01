AMLO felicita y reconoce la en reivindicación de derechos de las mujeres

El día de hoy 5 de enero en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ningún otro gobierno como el de él ha avanzado en la reivindicación de los derechos de las mujeres tanto a través de los programas sociales y como el que ocupen distintos cargos como la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, o Victoria Rodríguez Ceja en el Banco de México.

“Hasta ahora vamos adelante nosotros, son hechos no palabras”, dijo el mandatario, quien reconoció que aún faltan cosas por hacer como en los delitos contra las mujeres, en lo cual están trabajando.

Supuesto fraude

En internet una página trató de suplantar la identidad del gobierno federal para ofrecer autos de lujo a la venta, informó Ana Elizabeth García Vilchis, quien encabeza la sección quién es quién en las mentiras de la semana.

«La administración no ofrece ese servicio ni pone a la venta bienes a través de páginas de internet o redes sociales, se trata de una estafa».

Detalló que la página fraudulenta es ATES-liconsa.com donde se ofrece un catálogo de supuestos autos a la venta, por lo que llamó a no ser víctimas y recordó que todas las páginas del gobierno terminan con el dominio gob.mx.

Notarías

El mandatario aseguró que, a diferencia de otros estados, en la Ciudad de México no hay tráfico de notarías, situación que pudo constatar cuando fue jefe de Gobierno. Además, sostuvo que durante este periodo nunca ejerció su poder como funcionario público para recomendar a las personas en la notarías.

“Me consta que en la Ciudad de México no hay este tráfico de notarías, en el tiempo en que yo fui jefe de Gobierno nos hubo ni una entrega nueva de notaría por parte del gobierno. Yo no recomendé a nadie para que le dieran una notaría, con recomendé a nadie para que le dieran sus placas de taxi, no recomendé a nadie para manejar el negocio de las grúas”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Riviera y Tren Maya

El presidente pidió a los hoteleros de la Riviera Maya cooperar ante un nuevo trazo del Tren Maya que se realizará atrás de sus terrenos, algo que, aseguró, no les afecta.

“Anuncio a los hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá cooperen, no les afecta sus terrenos, la parte que tienen construidas, se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, no es en la orilla de la playa, es en la parte de atrás”, dijo.

Instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para viajar al sureste mexicano para hablar con los empresarios y evitar que se detengan las obras.

López-Gatell da negativo a covid

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio negativo a la prueba de covid-19 que se realizó luego de que ayer tuviera que abandonar la conferencia mañanera debido al malestar que presentaba.

El presidente López Obrador dio a conocer el resultado de la prueba y aseguró que el funcionario sólo tiene “una gripe, un catarro común”, y aunque, dijo, la variante Ómicron está afectando mucho, “afortunadamente no es grave”.

Pérdida de empleo

El Ejecutivo, advirtió que hubo una disminución de 300 mil empleos en diciembre del año pasado. Esto, derivado a que muchas empresas despiden a sus trabajadores para no pagar prestaciones como el aguinaldo. “En diciembre todavía tuvimos problemas porque se nos cayeron más de 300 mil empleos. No es preocupante en cuanto a que diciembre se cayó el empleo, es una práctica para no pagara prestaciones, porque en enero vuelve a subir”, aclaró.

Reconoció que aún hay problemas con el outsourcing, pues dijo que en diciembre se perdieron más de 300 mil empleos debido a malas prácticas de empresas para no pagar prestaciones. «Aún y cuando se modificó la ley y se está combatiendo el outsourcing en diciembre tuvimos problemas”, señaló.

Sobre vínculos en la DEA

El mandatario, aseguró que los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) “no podrían hacer algo a espaldas de nosotros”, ni se plantearían tener vínculos con el narco. Por ello, reiteró su confianza en los agentes del gobierno estadunidense y en el embajador Ken Salazar. “Sí, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y en especial con el embajador, Ken Salazar, y la relación es partir de la responsabilidad y del respeto mutuo, entonces no son las mismas condiciones de antes, ellos no podrían hacer algo a espaldas de nosotros, no podrían llevar a cabo operativos como el de Rápido y Furioso”, dijo.

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial

Tras su reunión con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), López Obrador anunció que prepara un paquete de inversión en conjunto con la industria privada para promover la reactivación económica en el país. Adelantó que no es la única iniciativa entre ambos sectores, pero que ésta se dará a conocer a finales de enero.

«En unos días más se va a hacer la presentación de esta propuesta, antes de que termine este mes, ya están avanzando y es una propuesta de inversión conjunta, no es esta la única iniciativa que estamos impulsando para el desarrollo del país, se tiene que tener muy presente de que se mantiene una relación económica muy activa a través del tratado”,

