AMLO: la llegada de Javier May es para agilizar obra del Tren Maya

El día de hoy, miércoles 19 de enero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la llegada de Javier May a Fonatur es para que la obra del Tren Maya termine antes y pueda operar a finales de 2023 y no entregarlo 15 días antes de que termine el sexenio.

Acerca del ajuste en el trazo del tren que va de Cancún a Tulum explicó que se debió a que originalmente se planeaba un segundo piso, pero el costo de la obra se elevaba, afectaba y llevaba más tiempo. “Entonces se optó por buscar otro trazo para irnos abajo, a ras de tierra, que se no afecte la carretera y esto nos llevó a acuerdos con propietarios”, comentó.

Se dificultó de Cancún a Tulum por el tráfico y se busca no molestar a la gente; dijo que no habrá un segundo piso y por ello se buscó otra ruta por tierra que no afecté la carretera, por ello se llegó a acuerdo con propietarios para expropiar terrenos.

Quién es quién

Ana García Vilchis participó en la sección “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”. En dicha sección, la funcionaria habló sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas.

«Es verdad que se han registrado lluvias y encharcamientos en Dos Bocas, pero no inundaciones, la oposición y los medios magnifican los hechos.»

García Vilchis invitó a los ciudadanos a participar denunciando “mentiras falsas” para su sección a través de redes sociales.

Casetas

El mandatario destacó que gracias al plan que ha implementado su gobierno para evitar la toma de casetas se ha logrado reducir la incidencia a un mínimo y se han generado ahorros “importantísimos”. Comentó que existían grupos que obtenían ingresos por mantener tomadas las casetas, pero esta situación ya no sucede. “Se ha avanzado mucho, ya no hay estas tomas, o se han reducido, están en lo mínimo. (…) Se han logrado ahorros importantísimos desde que se echó a andar un plan para que se liberaran estas casetas que estaban tomadas. Estamos hablando de ahorros de miles de millones de pesos”, apuntó.

Embajador de España

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún motivo para que no se acepte el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador en España, por lo que confió que en los próximos días el gobierno de ese país dé su beneplácito.

“Va bien, es un proceso, tarda, pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador”.

Aseguró que las relaciones con España están bien, aunque reconoció que el año pasado hubo discrepancias por su solicitud de que ese gobierno ofreciera disculpas por la Conquista. “Lo tomaron a mal, ni siquiera me respondieron la carta”, dijo.

Regreso a clases

Ante el próximo inicio de las clases en educación superior, López Obrador celebró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esté analizando volver a las aulas de manera presencial. En este sentido, comparó a la institución con el Colegio Militar, que dijo, nunca suspendió esta modalidad de enseñanza, pese a la pandemia de covid-19. “Ya hasta celebro de que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance. A veces no son buenas las comparaciones, pero sí ayuda a entender ciertas cosas. Miren, hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia, no dejaron los del Colegio Militar de impartir clases, no se cerraron los planteles”, destacó.

INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó este miércoles, que el INE no pueda ahorrar si el gobierno federal ejerció el año pasado 3 mil millones de pesos menos a lo gastado en el último año de Enrique Peña Nieto, ya que no compraron autos nuevos, ni tienen grandes sueldos y tampoco hay atención médica privada para altos funcionarios.

“Cuando yo llegué a la Presidencia el presupuesto que ejercieron en 2018 fue de 3 mil 600 millones de pesos y el año pasado el que ejercimos fue de 600 millones de pesos, 3 mil millones menos y no lo hicimos mejor, pero tampoco lo hicimos peor”, comentó.

Sobre gobernador de Nuevo León

Sobre el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez descartó entrar en confrontación por el caso del bebé que “adoptaron por un fin de semana” y pidió a cada ciudadano formarse su propio juicio.

