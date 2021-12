AMLO no modificaría la edad de jubilación en Pemex

Tras la denuncia de algunos trabajadores de Pemex de que se aumentó la edad de jubilación e incluso presentarán un recurso en Estados Unidos a través del T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se modificará, pues ese es su compromiso.

López Obrador indicó que se revisó el contrato de trabajo en Pemex y no se modificó la edad de jubilación; señaló que en la CFE no se aumentó la edad de jubilación. «Estamos rescatando a Pemex y a la CFE, nada podríamos hacer sin los trabajadores», puntualizó.

Da inicio Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, a la agenda de la conferencia matutina, en la que se habló sobre el curso de la pandemia en México y también sobre los puntos básicos para la recuperación de Pemex “en el propósito de que se cuide el petróleo, que es de la Nación y del pueblo”, añadió el mandatario.

Informe de Salud

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en el país se registró una reducción en los casos de pacientes con covid-19 y una menor hospitalización de éstas. «La tendencia se ve presente en reducciones (…) existen menos hospitalizaciones; la reducción es de menos 92 por ciento. Solamente un 11 por ciento de las camas para covid-19 están ocupadas», comentó.

López-Gatell aseguró que ante una posible cuarta ola de covid derivada de la variante omicrón, «se verían más casos, pero menos hospitalizaciones» por el efecto de la vacunación, ya que a decir de él, «en cualquier parte del mundo las medidas de prevención es la misma; sigue siendo la epidemia de covid». «Hasta el momento la evidencia es que es una variante claramente más transmisible, pero que produce menos enfermedad grave, la proporción de personas enfermas es menor y la inmunidad por vacunación sigue siendo mayormente eficaz y efectiva para impedir el contagio para la variante omicrón se han encontrado casos de reinfección», dijo.

Será el siguiente año cuando se dé inicio a la vacunación anticovid de refuerzo para el personal educativo, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. «La programación para personal educativo arranca a inicio del año. El plan nacional de vacunación atiende a uno de los tres ejes de priorización que es el personal de educación», señaló.

También aseguró López-Gatell, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha recomendado vacunar contra covid-19 a todos los menores de edad y México no considera aplicar la dosis a menores de 15 años. A decir de él, la OMS «repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas y ha llamado a que se priorice con el esquema de personas adultas en países con baja vacunación y la lógica es de salud pública«. «Esto es un problema mundial, en la medida de que haya porcentajes de población no cubiertas afectará a los países (…) el mensaje de la OMS sigue siendo que debemos priorizar el acceso para las vacunas con baja cobertura de vacunación y esto es principalmente a la población adulta», reiteró.

Pemex

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó las tareas que permitirán tener autosuficiencia energética y que precios de combustibles no suban en términos reales. Informó que en 2023 y 2024 «prácticamente toda la producción de Pemex se va a refinar porque entrará en operación la refinería de Dos Bocas, de manera que el 100 del crudo mexicano se va a refinar en México para garantizar el abasto de combustible».

El funcionario comentó que «las reservas vinieron disminuyendo desde 2012 a 7.7 miles de millones barriles en 2018 y esperamos que para 2024 sea de 7.1 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente».

Asimismo, dijo, la producción de hidrocarburos en noviembre de 2018 era de 1.7 millones de barriles diarios y se prevé alcanzar en 2024 los 2 millones de barriles.

Romero Oropeza, indicó que se están procesando 714 mil barriles y explorando un millón 19 mil barriles; «para el año entrante ya estaremos procesando 1.5 millones de barriles en nuestras refinerías, esto por la entrada de Deer Park y solo exportaremos 400 mil barriles».

El director general de Pemex informó que como parte de las tareas que permitirán tener autosuficiencia energética, se prevé la recuperación del proyecto de explotación de gas natural en Campo Lakach suspendido en agosto de 2016.

El Campo Lakach es un yacimiento de gas no asociado en aguas profundas en el Golfo de México. La perforación de 8 pozos se inició en 2006 con la intención de recuperar 938 miles de millones de pies cúbicos de gas (400 millones de pies cúbicos diarios de gas diarios).

En el proyecto se han invertido mil 390 millones de dólares y la suspensión implica un costo de 900 mil dólares mensuales.

Romero Oropeza, manifestó que el precio de gas LP si bien depende del mercado internacional, en México los distribuidores de este combustible tienden a subir el costo al consumidor de manera desproporcionada.

Aclaró que el cilindro de gas LP, que consumen más las familias de bajos recursos, tiene un costo que puede subir o bajar dependiendo de las condiciones del mercado.

«Sí ha ocurrido que en los últimos años ha habido un abuso por parte de los distribuidores de gas porque han incrementado sus precios desproporcionadamente», expresó.

Jubilación en Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la edad de jubilación para los trabajadores de Pemex no cambiará e incluso en el proceso de basificación para estos, las plazas se darán al personal con mayor antigüedad laboral.

«Se basificarán a trabajadores transitorios, a empleados con bases y las plazas que se entreguen a transitorios de mayor antigüedad porque antes había la mala costumbre de entregar las plazas a los recomendados, eso se termina y será de acuerdo a la antigüedad. No se modificará la edad jubilatoria e incluso los dirigentes, que ya no están, nos ofrecieron que si no les quitábamos prestaciones a los dirigentes podían ellos autorizar que aumentara la edad de jubilación y les dijimos no».

Capacitación a ingenieros

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), anunció que el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a 600 ingenieros que van a ocupar plazas dentro del Sistema Nacional de Refinación porque, dijo, existe un déficit de ingenieros de operación y mantenimiento.

“A lo largo de más de 15 años no se preparó el cambio generacional y se abrieron estos cursos par ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos e ingenieros electricistas que se van a sembrar en las seis refinerías y parte de ellos van a tripular Dos Bocas», explicó.

