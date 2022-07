AMLO reformaría Ley de Austeridad Republicana para regular salarios de servidores públicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que buscará una reforma a la Ley de Austeridad Republicana para garantizar su cumplimiento ante los altos salarios de funcionarios públicos que superan el sueldo que él mismo percibe y que de acuerdo con esta ley no es posible.

“Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y si procede una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos que fueron los que promovieron los amparos, creo que un ministro o dos fueron los que iniciaron con esto, entonces en su momento lo vamos a plantear para que no quedemos nosotros como encubridores. Si en el Poder Legislativo no se aprueba ya es otra cosa, lo voy a hacer, nada más que en su momento”, dijo el mandatario.