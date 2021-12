Análisis sobre DAP aún no termina: Céspedes Peregrina

El pago del Derecho de Alumbrado (DAP) seguirá en análisis debido a su complejidad, para que su posible aprobación quede dentro de un marco constitucional; además, se tiene que esperar las solicitudes y posicionamientos de cada ayuntamiento, señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El diputado de Morena añadió que el tema podría ser discutido en sesiones extraordinarias, toda vez que el ejercicio fiscal 2021 termina el 31 de diciembre, por lo que confió en la disposición de todos los integrantes del Congreso del Estado para hacerlo.

En entrevista, tras la presentación del plan de trabajo de la Comisión Especial de Parlamento Abierto, resaltó que independientemente de que se apruebe o no el DAP, cada alcaldesa o alcalde debe tener disciplina financiera y “apretarse el cinturón”, para generar condiciones que satisfagan las necesidades respecto a servicios públicos de sus municipios.

Sergio Salomón Céspedes explicó que para aprobarse tendrá que tomarse en cuenta el marco legal, en este caso la Ley de Ingresos; y no deberá manejarse como impuesto, que dependerá de la fórmula que cada ayuntamiento presente.

Durante su conferencia matutina, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, señaló que deberán de ser los ayuntamientos los que soliciten al Congreso del Estado incluir en sus leyes de ingreso el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

El mandatario destacó que los alcaldes que pretendan cobrar este derecho tendrán que proponerlo ante el Congreso y serán los diputados los que definan.

Leer más: Defiende municipio cobro del DAP y dice que será menor a 7 pesos bimestrales

Soy respetuoso de todas las opiniones

Respecto a la manifestación que lideraron ayer sus compañeros de partido, el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, así como el diputado local, Iván Herrera Villagómez; Sergio Salomón dijo que como presidente de la Junta de Gobierno será respetuoso de las posturas y el derecho a la libre manifestación de todos, incluso si no fueran de su partido.

Llamó a ambos a ser congruentes y manejarse dentro de los tiempos para hacer sus peticiones, pues por temas de protocolos de seguridad ante la pandemia del covid-19 no era posible recibirlo como solicitaban, es especial el diputado Alejandro Carvajal. Negó que el llamado que le hicieron de manera particular para no apoyar el DAP sea una fractura al interior de Morena.

“Cada quien es muy responsable de la decisión de su voto. El gobernador ha externado un respeto absoluto a esta legislatura. Habrá quien coincida con la forma de pensar del gobernador y habrá quien no lo haga. Hoy en día las borregadas se han acabado”, afirmó el presidente de la Jugocopo.

También negó que con este tema se habrá la posibilidad de cobrar otro tipo de obligaciones municipales, como la seguridad pública, como lo señaló el delegado del CEN de Morena en Puebla, Marcos Rosendo Medina Filigrana. Reiteró que mantendrá su respeto a este tipo de opiniones, y así será mientras el tema continúe en análisis y se sepa “si hay razones legales, económicas o sólo son razones políticas”.

“Tenían ocupaciones los señores diputados”

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Sergio Salomón Céspedes Peregrina negó que existiera una razón en especial para suspender la sesión plenaria del día jueves, luego de que varios integrantes de su bancada abandonaran el pleno.

“Tenían ocupaciones los señores diputados, pero desconozco cuales. No he podido platicar con ellos; sin embargo es parte de la vida legislativa”. Añadió que el que haya sido una sesión muy prolongada, pues su jornada inició a las 9:00 horas, y al desahogar varios temas de la orden del día, podrían ser justificantes para su ausencia.

El día de ayer, luego de un receso de dos horas, y por falta de quórum legal, fue interrumpida la sesión pública ordinaria del Congreso del estado de Puebla y no pudo realizarse la votación de las ternas para elegir a las nuevas comisionadas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue).

En la sesión sólo se quedaron 16 personas en la sala: toda la bancada del Partido Acción Nacional (9 diputados), el diputado priista Jorge Estefan Chidiac, la presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla y cinco legisladores de Morena del grupo identificado como G5.

Te puede interesar: Ayuntamiento solicitaría préstamo, si Congreso no aprueba que cobre el DAP

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com