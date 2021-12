Analistas prevén más deslistes en BMV por falta de OPI

Por Agencia Reforma

Mientras en Estados Unidos el 2021 ha sido un año récord por el número de empresas que han comenzado a cotizar sus acciones en el mercado de valores, en México sólo se registró una Oferta Pública Inicial (OPI), de una Fibra, pero cinco emisoras optaron por retirar sus títulos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con datos de Dealogic, más de 900 empresas de todos los sectores de la economía comenzaron a cotizar en NYSE (Bolsa de Nueva York) y la National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Nasdaq) este año, recaudando unos 300 mil millones de dólares.



La cifra implica que a diario unas cuatro empresas han salido a cotizar en el mercado estadounidense.



Así, el número de empresas listadas en el mercado de valores estadounidense superó 4 mil emisoras por primera vez en más de una década, según el Center for Research in Security Prices LLC, proveedor de datos históricos del mercado de valores.

En México la historia es muy distinta.



Tan sólo en este año Biopappel, Santander México, Grupo Lala, IEnova y General de Seguros anunciaron que dejarán el mercado de valores, con lo que apenas 140 empresas cotizan actualmente en la BMV.



Y la única OPI emitida en 2021 fue en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), el otro mercado bursátil en el País, en febrero, cuando Grupo Sordo Madaleno colocó Fibra Soma.



El pasado 23 de noviembre, en las próximas semanas se podría concretar otra OPI, la de la firma de origen sinaloense Global Cash, también en Biva, pero sería hasta 2022.



El año pasado, Biva logró terminar con la sequía de OPIs que había imperado en el mercado mexicano durante casi dos años, gracias al debut de la emisora de capital español COX Energy.



La sequía de emisiones en México no es de este año y, de hecho, del 2015 a la fecha apenas 15 empresas debutaron listando sus acciones en el mercado de capitales.



Y de este total, siete empresas realizaron sus OPIs en 2017, que fue un año «bueno» para la realidad mexicana, pero en 2018 y 2019 no hubo ni una sola Oferta Pública Inicial.



Analistas consideraron que las razones por las que las empresas se están deslistando de la BMV son que el mercado ha subvaluado sus acciones y registran fuertes minusvalías, baja bursatilidad y no tienen expectativas de que el mercado las reconozca.



Además, citaron que los deslistes son reflejo de cómo ven la economía.



Especialistas anticipan que habrá más deslistes de emisoras.



Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero en Black Wallstreet Capital, dijo recientemente que la incertidumbre alimentada por decisiones del actual Gobierno contribuyó a mantener el mercado sin nuevos jugadores durante meses.



«Empezamos a ver un mercado en desaceleración desde finales de 2018, cuando se anunció la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y continuó así, bajo, hasta que llegó la pandemia. Es decir, el mercado bursátil no se cayó con la pandemia, ya venía mal y la pandemia sólo lo deprimió más».



Analistas también destacaron que en los últimos 10 años las colocaciones accionarias no ha sido del todo exitosas y los precios de los títulos están por debajo de su precio inicial.



Dado la ausencia de nuevas acciones, las empresas recurren a otros instrumentos bursátiles para recaudar capital como es el caso de Fibras, Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), Certificados Bursátiles y otros instrumentos del mercado de deuda.



Las OPIs son fuentes de financiamiento y, mientras no haya certidumbre, las empresas no buscarán financiarse para desarrollar nuevos proyectos, indicaron los expertos.

