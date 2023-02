Armenta informa interés de Turismo federal en la Estrella de Puebla

El senador de la República, Alejandro Armenta Mier reveló que el titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, está buscando un encuentro con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, para hablar sobre las opciones para reactivar la Estrella de Puebla a un «bajo costo».

En rueda de prensa, Alejandro Armenta detalló que durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), celebrada el 5 de febrero en Querétaro, el funcionario federal le pidió personalmente que lo contactara con el mandatario poblano para abordar poner en marcha el proyecto.

«Me dijo ‘quedó pendiente la rehabilitación de la Estrella de Puebla, querían cobrar 80 millones y solamente con 20 se puede. Había un tema que estaba complicado. ¿Me puedes conectar con el gobernador?’ y eso hice» Alejandro Armenta Mier

El político de Morena detalló que es su obligación coadyuvar, y lo hizo por petición del secretario de Turismo.

Confía en que el titular del Poder Ejecutivo en Puebla se pondrá en contacto con el secretario federal porque este proyecto será un bien para Puebla. Asimismo, aclaró que él no está en contra de obras como la Estrella de Puebla, sino del «saqueo» que generaron, pues es muy probable que su edificación rebasó el costo que se dijo.

Armenta Mier afirmó que él no permitirá que en Puebla se sigan ejecutando proyectos así si «dios y los poblanos me ponen en donde me deban de poner», esto en referencia a sus aspiraciones políticas de cara al próximo proceso electoral.

Durante el tiempo que estuvo al frente del gobierno del estado, Miguel Barbosa Huerta descartó invertir en el rescate de esta obra construida durante la gestión de Rafael Moreno Valle, pues para eso era necesario destinar al menos 100 millones de pesos.

Por ello, señaló que la opción del gobierno de Puebla es entregar la concesión de la Estrella de Puebla a la Iniciativa Privada para que empresarios hagan la inversión que requiere si rescate.

Sergio Salomón Céspedes declaró en días pasados que su administración ya cuenta con una oferta económica formal para reactivar la Estrella de Puebla, para lo cual se necesitará una revisión desde el Congreso del Estado.

