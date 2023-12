Armenta inicia precampaña para continuar con el «segundo piso» de la 4T

El precandidato único del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, inició precampaña en un evento multitudinario en la junta auxiliar capitalina La Libertad, donde expuso sus 10 propuestas para construir el «segundo piso» de la Cuarta Transformación.

Respaldado por las distintas expresiones de Morena e incluso quienes fueron sus contrincantes en la encuesta interna, el senador realizó su primer evento proselitista ante cientos de personas, la tarde de este 25 de diciembre.

En su mensaje, Alejandro Armenta aseguró que se mantendrá «a la altura» de ser el precandidato único de la «megacoalición» de partidos, que además de Morena suma al Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), así como los institutos locales Fuerza por México y Nueva Alianza.

Reiteró que su propósito es «construir una Puebla unida, pacífica, con justicia y libertad«, bajo los principios del humanismo mexicano que predica el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenciable de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

«El humanismo mexicano rescata la máxima de nuestro movimiento, por el bien de México, primero los pobres, con los principios básicos de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México, como conductas permanentes»

Alejandro Armenta Mier

Precandidato único de Morena a la gubernatura de Puebla