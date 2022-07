Armenta va por tercer libro; los autocomprará para regalarlos y transparentará ganancias

El senador poblano, Alejandro Armenta Mier anunció que publicará un tercer libro; una segunda edición de la obra recién estrenada “La importancia del Litio en México”.

Aseguró que las ganancias del mismo serán transparentadas e invertidas en programas de reforestación.

En rueda de prensa, comentó que este primer tomo fue publicado por la Editorial Porrúa y en consecuencia el costo del mismo (alrededor de 200 pesos) está determinado por la empresa, sumado a la inversión que tuvo que hacer para concretar el tiraje.

El senador comentó que la presentación de la primera edición se realizará el próximo miércoles 3 de agosto en el Senado de la República, en donde presentará los dividendos que se obtengan del mismo.

Dijo que una parte de las ganancias se destinará a programas de reforestación; también comprará varios ejemplares, para regalarlos. Aclaró que los dividendos que se le entregan al autor del libro son menores que las que llegan a la editorial.

“Vamos a dar a conocer, no he tenido problema nunca de transparencia, salvo cuando enfrenté al poder en Puebla por denunciar la corrupción, me inventaron, pero no tengo problema”, afirmó el senador.

Alejandro Armenta Mier