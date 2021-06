Así arrancó el 1er Festival LGBTTTIQ+ «Colores» en Puebla 🏳️‍🌈

Este 11 de junio sucedió algo histórico: las puertas de la Casa de la Cultura «Pedro Ángel Palou Pérez» se abrieron para recibir y celebrar a la comunidad LGBTTTIQ+ de Puebla.

Iniciando Ámbar Barrera, una de las directoras de curaduría de la exposición «Di-Sentires Disidentes», nos dedicó unas palabras; explicando que hace siete años esta exposición ya había salido a la luz bajo el nombre de «Resistencias de la diversidad».

En ambas configuraciones se había buscado forjar un acervo de la historia de las protestas y marchas del Orgullo en Puebla. En esta ocasión, también busca responder a la pregunta ¿Qué significa ser parte de la comunidad LGBTTTIQ+?, a través de la combinación de miradas contemporáneas y pasadas.

Mencionó, con ligera melancolía, la utopía de la comunidad al buscar construir una sociedad que hable sin distinciones y que sólo sea, ysobre cómo esfuerzos de esta índole contribuyen a dicha construcción.

Ámbar también nos compartió unas palabras de Antoine (a pronunciarse a lo francés, como «Antúan»), un hombre poblano homosexual que forma parte del movimiento LGBTTTIQ+ desde los 70s. Quien, además de sufrir la clandestinidad requerida para ocultar y vivir entre las sombras de la sociedad de aquel entonces; trabajó en la policía y encontró el modo de ayudar a los suyos desde su pequeña trinchera como fotógrafo.

Antoine se disculpó por no poder estar presente físicamente; y recitó un discurso del cual se me quedó muy grabado lo siguiente:

«Mi único mérito es ser viejo, ser parte de esto, haber visto y vivido todo lo que vi y viví. Hoy conmemoramos los logros de la lucha LGBTTTI y demás, pero también seguimos llorando, sufriendo y trabajando por la libertad de los que aún están oprimidos.

Me gustaría que el clóset no exista más, que nadie tenga que salir de él porque ya no existirá.«