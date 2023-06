Aspirantes de Morena cumplen cinco días de gira nacional informativa

Marcelo Ebrard se reunió con mujeres en la plancha del Parque Cultural David Ben-Gurión en Pachuca, Hidalgo.

Resaltó que la igualdad de oportunidades y salarios son la mejor forma de sacar al país adelante.

Ebrard aseguró que su recorrido por el país es para escuchar demandas y propuestas ciudadanas para después desarrollarlas.

Además, afirmó que se considera un feminista y resaltó la importancia de brindar seguridad, trabajo y respeto a las mujeres.

“Si queremos construir un mundo mejor necesitamos igualdad y la igualdad se construye con igualdad de género”, puntualizó.

Desde San Juan del Río, Querétaro, Adán Augusto López dijo que es indispensable la modernización de la carretera federal 57.

López Hernández sostuvo que como secretario de Gobernación no dejó ningún pendiente con este estado.

Detalló que es una de las carreteras más transitadas de México y, por lo tanto, se ha convertido en una de las más peligrosas.

Lo anterior, tomando en cuenta los datos que se registran a diario en cuanto a accidentes de transporte pesado, privado y público.

«Es una de las más transitadas y se tiene que pensar en invertir en la infraestructura de esta vía», destacó.

Desde Zacatecas, su tierra natal, Ricardo Monreal aseguró que Morena no está obligado a elegir al ganador de su encuesta interna como su candidato presidencial para el 2024, ya que no hay ninguna ley que lo establezca.

“Jurídicamente, no es la ley, la ley electoral, no es una ley que diga ‘el que gane una encuesta va a ser esto’, no hay una ley jurídicamente, no hay una vinculación que te obligue a que sea así y políticamente sí”

Ricardo Monreal

Aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T