Augusta Díaz reafirma alianza con PRI, sin descartar opción de MC

La dirigente de Acción Nacional (PAN) en Puebla, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, aseguró que la alianza que mantiene con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) seguirá firme en el 2024.

Sin embargo, tampoco descartó una coalición con Movimiento Ciudadano (MC), a pesar de que minimizó la fuerza de este órgano político en la entidad, respecto a su presencia y votación.

En entrevista, Díaz de Rivera afirmó que las características particulares del estado y de los votantes que cada partido de la alianza “Va por Puebla” tiene, servirán para “derrocar a la Cuarta Trasformación”.

Agregó que mantiene comunicación constante con los dirigentes del PRI, Néstor Camarillo Medina; y del PRD, Carlos Martínez Amador; sin embargo, recordó que los acuerdos pueden romperse en cualquier momento, en caso de que deje de ser conveniente.

Asimismo, confirmó que para valorar la fuerza que cada uno de los institutos políticos puede aportar por municipio o distrito electoral, local y federal, se realizarán encuestas para tomar las mejores decisiones al respecto.

“Las alianzas no son una camisa de fuerza, son una guía que te puede dar votos o te los puede quitar. La estrategia que vamos a seguir es evaluar la conveniencia de ir o no en alianza y con quienes. Pero la alianza sigue en pie, yo me reúno de forma regular con Carlos Martínez y con Néstor Camarillo para avanzar en el tema”