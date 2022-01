Aumenta 13% percepción de inseguridad en Puebla en último trimestre 2021

Por Alexis Lira Reyes

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el cierre de 2021 no fue violento en Puebla capital, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un aumento del 13 por ciento en la percepción de inseguridad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de este instituto, el 81.9 por ciento de los habitantes de la Angelópolis afirmaron sentirse más inseguros en el último trimestre del año, cifra que es mayor a la reportada en septiembre de 2021, cuando fue de 68.8 por ciento.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano se dijo en desacuerdo con este informe y aseguró que el año cerró de manera diferente, según los datos que tiene el estado, mismos que no mencionó.

“La percepción es algo que se mueve dependiendo de ciertas cosas, el cierre de año no fue violento en Puebla, no lo fue, nosotros analizamos cada mes y no lo fue, y ahí está la percepción, pero la asumimos como un informe del Inegi”, señaló.