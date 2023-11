Aumentaría hasta 2.9° la temperatura mundial por cambio climático

Ahora más que siempre es necesaria una acción climática drástica para alejar al mundo de un cambio climático galopante y alinearlo con los objetivos del Acuerdo de París.

Lo anterior porque las temperaturas mundiales se disparan y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alcanzan niveles sin precedentes, mientras ninguno de los países del G20 está reduciendo las emisiones a un ritmo coherente.

El Informe sobre el desfase en las emisiones en 2023, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), transmitió un mensaje claro:

A menos que los países intensifiquen la acción por el clima y cumplan más de lo prometido en sus compromisos para 2030, el mundo se encamina hacia un aumento de la temperatura de entre 2.5 °C y 2.9 °C por encima de los niveles preindustriales.

Al presentar el informe desde Nairobi, la directora ejecutiva de esa agencia afirmó que no hay persona ni economía que no se vea afectada por el cambio climático, y subrayó la urgente necesidad de «dejar de batir récords no deseados en emisiones de gases de efecto invernadero, máximos de temperatura global y fenómenos meteorológicos extremos».

«En su lugar, debemos levantar la aguja del viejo disco de inoperancia, y empezar a establecer otros récords en reducción de emisiones, en transiciones verdes y justas y en financiación climática» Inger Andersen

Directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Para volver a la senda de los 2° centígrados de aumento de la temperatura por encima de los niveles preindustriales, las emisiones deben reducirse al menos un 28% en comparación con los escenarios actuales. Para situarse dentro del límite de 1.5°C será necesario un recorte del 42%.

Si nada cambia, en 2030 las emisiones serán 22 gigatoneladas superiores a lo que permitiría el límite de 1,5 °C, aproximadamente el total de las emisiones anuales actuales de Estados Unidos, China y la Unión Europea (UE) juntas.

El mensaje de Andersen, procedente de África, recibió un apoyo inequívoco al otro lado del mundo, en Nueva York, donde el Secretario General hizo un poderoso llamamiento a los líderes mundiales.

«La brecha de emisiones se parece más a un cañonazo, un cañonazo plagado de promesas rotas, vidas rotas y récords rotos», afirmó António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas subrayando que el cambio debe empezar por arriba.

«Todo esto es un fracaso de liderazgo, una traición a los vulnerables y una enorme oportunidad perdida»

Reiterando que las energías renovables nunca han sido más baratas ni más accesibles que ahora, instó a los líderes a «arrancar la raíz envenenada de la crisis climática: los combustibles fósiles».

Pidió a los países que se comprometan a eliminar progresivamente los combustibles fósiles con un calendario claro alineado con el límite de 1.5º, así como a los que aún no lo han hecho, que anuncien sus contribuciones al Fondo Verde para el Clima y al nuevo fondo de Pérdidas y Daños para «arrancar con fuerza».

Foto: Archivo El Ciudadano

