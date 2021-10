Aún no hay diálogo con Eduardo Rivera: Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de octubre

Puebla, Pue. 28 de octubre de 2021. Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como ‘Simitrio’, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, señaló que aún no hay diálogo con el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez para el reordenamiento de puestos en la vía pública.

Durante la marcha por el 48 aniversario de la asociación de comerciantes, el fundador de la organización popular comentó que la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) ha tenido pláticas con sus agremiados, pero sin la presencia de representantes de la UPVA.

No obstante, acusó que los vendedores fueron “hostigados” en las negociaciones para reubicar sus puestos del Centro Histórico, a fin de que la 28 de Octubre no se involucrara, por lo que exigió al Ayuntamiento diálogo y no “represión”.

Sarabia Sánchez aseveró que el comercio ambulante en la capital “no se reduce simplemente a quitar a los ambulantes de las calles y arrumbarlos en cualquier parte”, luego de insistir en que los vendedores requieren de mercados funcionales para poder instalarse.

A decir de “Simitrio”, ya se informó al titular de la Segom, Jorge Cruz Lepe, del conflicto por los espacios en el centro. Finalmente reprobó la estrategia de la Comuna de inhibir la instalación de ambulantes con operativos policiacos en cualquier punto de la ciudad.