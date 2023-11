«Autogol», elección de Milei en Argentina: AMLO

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador comentó que la nación argentina se metió un «autogol» al elegir al derechista Javier Milei como Presidente.

López Obrador aseguró que esta decisión «no ayudará a los argentinos», aunque se mostró respetuoso de los comicios realizados en la nación sudamericana.

«Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar»

En el mismo sentido, agregó que los medios de información y control mediático influenciaron en la decisión de la ciudadanía de Argentina.

El mandatario nacional dijo no estar de acuerdo con los gobiernos de derecha, criticándolos de clasistas, racistas e hipócritas.

«Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión del pueblo, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha, la única doctrina»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México