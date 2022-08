Avala diputado morenista inspecciones aleatorias, conforme a ley

El diputado Eduardo Castillo López, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso del Estado, celebró que el Ayuntamiento de Puebla implemente operativos de seguridad en la ciudad para salvaguardar la integridad de los ciudadanos

No obstante, pidió que estos se realicen conforme a la ley y no atenten contra los derechos humanos de las personas, es decir, que las detenciones no sean aleatorias en función de la apariencia de las personas.

“No a todos se les puede agredir o a todos se les puede culpar, pero el tema es responsabilidad del Ayuntamiento. Qué bueno que ya los está haciendo” Eduardo Castillo López

Legislador de Morena

En entrevista, aseguró que la administración de Eduardo Rivera Pérez tiene una gran responsabilidad en materia de seguridad, al tener que garantizar el bienestar del municipio más poblado del estado.

Castillo López recordó que hay protocolos de seguridad que tienen que implementar los 217 ayuntamientos de Puebla, pues la responsabilidad de los gobiernos municipales es ser los primeros respondientes ante cualquier acto delictivo.

“Como lo hagan depende de ellos y de su Cabildo, no del Congreso, pero tienen que velar por los intereses de la población. Yo avalo que la seguridad sea pareja para los ciudadanos, que haya protección y cuidado a los derechos humanos, eso avalo. Los operativos no dependen de mí, dependen del Ayuntamiento”

Cabe recordar que la semana pasada, Rivera Pérez anunció una serie de revisiones a discreción (aleatorias) a transeúntes del Centro Histórico, con la intención de localizar armas de fuego, drogas o identificar a delincuentes con antecedentes penales.

Estas acciones fueron respaldadas por la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Consuelo Cruz Galindo, quien afirmó que esas acciones se encuentran reguladas por la ley, a pesar de que son inspecciones en plena vía pública.

Foto: Agencia Enfoque

