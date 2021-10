Avala Senado Ley de Ingresos 2022 por más de siete billones de pesos

Por Mayolo López/Agencia Reforma

Ciudad de México. Pasadas las 03:00 horas del miércoles, el Pleno del Senado aprobó en lo particular, con 65 votos en favor y 38 en contra, el dictamen de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022.

Morena y sus aliados empujaron la aprobación de un monto de ingresos por más de siete billones 88 mil 250 millones 300 mil pesos, de los cuales cerca de cuatro billones serán resultados del cobro de diversos impuestos.

Con recriminaciones de la oposición por el manejo de la deuda, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, advirtió del riesgo que el narco financie cuando existe un manejo de la deuda irresponsable.

«¿Saben quién más presta? Lo sabemos bien en Michoacán y lo saben bien en otros estados: presta el narco, prestan los narcotraficantes. Porque no hay una deuda pública responsable y luego esos cobran con elecciones por no estimular la deuda pública responsable, por no estar la deuda pública, en contra de no estimular escuela y la salud pública»

Germán Martínez

Senador