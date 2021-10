Avanza renovación del IEE; reviven conflicto electoral 2018

Puebla, Pue. a 29 de octubre de 2021. Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, José Luis Martínez López y Juan Pablo Mirón Thomé terminaron su periodo como consejeros del IEE en medio de la queja del representante de Morena, quien manifestó su inconformidad por el proceso electoral de 2018, evento que ha manejado como fraude en reiteradas ocasiones.

A tres años de la contienda, el representante de Morena, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, y de Acción Nacional (PAN), Óscar Pérez Córdoba Amador, abrieron de nueva cuenta el tema, haciendo hincapié en las presuntas irregularidades por las que llegó al poder la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

En la sesión, Córdoba Amador celebró el trabajo realizado por parte de los tres, su profesionalismo, a pesar de no coincidir con todos los puntos, y su conocimiento. Les pidió retirarse con la frente en alto, pues siempre se manejaron con imparcialidad a pesar de que su desempeño durante el proceso electoral de 2018 fue estigmatizado.

Por su parte, Bermúdez Ruiz agradeció el trabajo y apoyo que recibió su partido, y todas las representaciones partidistas en el pasado proceso electoral, pero lamentó las decisiones tomadas por el instituto en el 2018.

“No me he de referir al proceso 2018, porque no es el lugar ni el momento. Ya la historia juzgará lo que en esa época sucedió. Pero si me he de referir a partir de mi llegada como representante del partido ante este Consejo General. Agradezco a nombre de mi partido, del responsable de la dirigencia estatal, de mi compañero y amigo, Aristóteles Belmont, todo el apoyo que recibimos no sólo mi representación sino todas las representaciones durante el [pasado] proceso electoral”.