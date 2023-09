Ayuntamiento de Puebla continuará instalando «arañas» en Centro Histórico

Los inmovilizadores o “arañas” seguirán instalándose en los autos sin placas que se encuentren en zonas de parquímetros, hasta recibir una notificación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito Municipal de Puebla.

En entrevista, Rayo Ramírez precisó que todas las resoluciones jurídicas deben ser notificadas, por lo que el Ayuntamiento está en espera de ser notificado de manera oficial por la SCJN, quien invalidó el cobro del sistema digital por el error en la justificación del cobro de este servicio, ubicado en el artículo 57, fracción 11, de la Ley de Ingresos Municipal.

Cabe resaltar que las “arañas” se instalan en las unidades que se estacionan en los parquímetros y no pagan la cuota del programa. Por tal motivo, son acreedores de una multa que va de los mil 924 pesos a los 2 mil 896 pesos, las cuales tienen que ser pagadas en un lapso de 24 horas, después de haber sido instalado el inmovilizador.

Asimismo, la directora de Tránsito declaró que el cobro de parquímetros seguirá en pie hasta tener claridad de los errores que se deben subsanar en la Ley de Ingresos.

Capital poblana registra 241 accidentes viales en septiembre

Por otro lado, en los primeros 11 días de septiembre del 2023, se han suscitado 241 accidentes de tránsito en la capital poblana.

La directora de Control de Tránsito Municipal de Puebla, María del Rayo Ramírez Polo, señaló que tan sólo el pasado fin de semana, del viernes 08 al 11 de septiembre, tres personas perdieron la vida en este tipo de hechos.

Explicó que la razón de estos últimos incidentes fue por no respetar los límites de velocidad y por no usar el cinturón de seguridad. No obstante, indicó que el alcohol también es un factor importante para que ocurran accidentes automovilísticos.

En caso de detectar a personas manejando bajo los influjos del alcohol, se remiten al Juzgado Cívico, ya que es una falta administrativa.

Detalló que de acuerdo al estado de alcoholemia en el que se encuentre el automovilista, se determinará la sanción económica, que puede ir del valor diario de 2 a 100 UMAs (Unidades de Medida de Actualización), equivalente de 207.48 a 10 mil 374 pesos.

Asimismo, podrían ser amonestados con 36 horas de arresto, de acuerdo a lo establecido en el Código Reglamentario del Municipio (Coremun).

Multas hasta 2 mil pesos por participar en arrancones

En otro tema, la titular de Tránsito Municipal, Rayo Ramírez, mencionó que la multa por realizar arrancones en la vía pública va de los 2 a 20 UMAs (Unidades de Medida de Actualización), es decir, de 207.48 a 2 mil 074.80 pesos.

La directora de Tránsito Municipal detalló que estas actividades se llevan a cabo comúnmente en las vialidades primarias en un horario nocturno, sobre todo en la parte del Bulevar a la zona sur.

Asimismo, los autos podrían ir al resguardo vehicular, si cuentan con vidrios polarizados.

Ramírez Polo destacó que han recibido hasta un reporte por semana por este tipo de actos, no obstante, en las últimas semanas no han recibido ninguno.

