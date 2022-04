Barbosa afirma que oposición actúa irracional por reforma electoral de AMLO

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que los partidos políticos como el PAN y el PRI no actúan de manera “racional” ante las iniciativas que presenta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como con la reforma electoral.

En videoconferencia, el mandatario poblano señaló que, hoy en día, se vive un momento político complicado, toda vez que los partidos diferentes a Morena actúan como “oposición” rumbo a las elecciones de 2024.

“El momento político es muy complejo rumbo al 2024, la oposición ya sin un programa tiene un sólo propósito, oponerse a toda iniciativa del Ejecutivo federal y eso es lo que se ve: no racionalidad, no análisis político, no visión de programa, sino que la única posición que tienen es de oponerse como si con ello estuvieran consiguiendo mayorías”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla