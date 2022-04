Barbosa afirma que revocación de mandato de AMLO tuvo un resultado extraordinario

El gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró los resultados de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, registrado el pasado domingo, donde el 19.6 por ciento del electorado poblano participó; “fue un resultado extraordinario”, expresó el mandatario.

En videoconferencia de prensa, Barbosa Huerta felicitó a los más de 925 mil poblanos que se dieron cita en las urnas para ejercer su derecho, porque con esta cifra, la entidad se colocó entre las que tuvo más participación en el país.

Además, consideró que no hubo una baja asistencia en la consulta, en la que más del 90 por ciento votó por la permanencia del presidente.

“Ese señalamiento de que la baja participación no es válido, si vemos las características de la elección (…). El presidente no hizo campaña o ¿alguien lo vio haciendo un mitin?, ¿hubo propaganda a favor de él o una operación política que pudiera darse de manera abierta? Claro que no, fue un resultado extraordinario”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla