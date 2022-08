Barbosa confirma investigación contra presunta empresa “facturera” poblana

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que existe una investigación en contra de la empresa Grupo CVT y sus representantes, quienes habrían expedido facturas falsas para contratos de obra y servicios.

En videoconferencia, Barbosa Huerta afirmó que las indagatorias giran en torno a las actividades que la empresa ha desarrollado desde hace años.

Asimismo, el mandatario descartó que en esta investigación esté vinculada Christiane Tabe Morales, quien es directora General de Gobierno Digital de la Secretaría de Administración.

“Sí estamos investigando a CVT y a todo lo que parece ser son empresas factureras, que no realizan actividad económica y que solo expiden facturas o lavan dinero, vamos a ver que resulta de la investigación. No estamos investigando a Christiane Tabe Morales, ella es trabajadora del gobierno del estado, es directora de una área de administración, en absoluto se está investigando, no tiene que ver con esto y si estamos investigando a CVT y a toda su actividad de años de algunas personas”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla