Barbosa destaca diferencias entre las elecciones de 2021 y sus predecesoras

Para el gobernador Miguel Barbosa Huerta, hasta el momento el desarrollo de las campañas electorales en el estado de Puebla se encuentra dentro de los cauces de la normalidad, especialmente si se le compara con las campañas que se desarrollaron en el pasado reciente, cuando el gobierno del estado intervenía activamente en los comicios. Así lo explicó en conferencia matutina de prensa:

A una semana de haber iniciado las campañas han surgido los roces, las sinergias propias de una campaña, pero en mucho menos escala de lo que se hubiera esperado. Hoy en mi reunión muy tempranera de estos temas políticos, preguntaba yo si había campañas. Qué importante fue que hiciéramos reformas a la ley para impedir propaganda política en espectaculares y en el transporte público. Imagínense cómo estaría ya esa la contaminación visual en el estado de Puebla. ¿Se acuerdan cómo era? Yo sí me acuerdo, ¿eh? Porque todo era contra mí y a favor de la candidata del PAN. Y miles y miles de transporte con propaganda política y espectaculares donde se me hacía guerra sucia, se me difamaba y se promovía la candidatura de la candidata del PAN y también del PRI.

Gobernador Miguel Barbosa Huerta